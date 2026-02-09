La musealización del Torrente costará medio millón de euros

La exposición de Segura Torrella en Torrente Ballester, la más visitada en la historia del centro Daniel Alexandre

La musealización de parte del centro cultural Torrente Ballester costará medio millón de euros, casi el doble de la cantidad que se preveía inicialmente y que se ha fijado ahí tras el estudio de necesidades que se entregó a la administración local en la primavera pasada. El futuro Museo de Ferrol está, por lo tanto, un poco más cerca y esta misma semana el Boletín Oficial de la Provincia publicará el anuncio con el que se pondrá en marcha el concurso para la ejecución de unas obras que sí tienen un plazo de realización marcado: seis meses.

Las filtraciones y humedades son la principal patología que presenta el inmueble, un problema histórico que se ha ido agravando con el paso del tiempo y que tiene en el patio central el signo más evidente. De hecho, el proyecto contempla la sustitución de esta cubierta, pero también la reposición de tejas en la envolvente de los otros cuerpos del conjunto arquitectónico y otras actuaciones como el pintado de las fachadas.

Sin embargo, parte de la intervención, que será “integral”, explicó el alcalde, se desarrollará en el interior. Así, se adecuarán las salas de exposiciones, los aseos y el almacén y será imprescindible, para poder certificarse la musealización del espacio, la realización de mejoras en el sistema contraincendios, ventilación, climatización e iluminación, cumpliendo así los requisitos legales, también en materia de accesibilidad.

"Un gran proxecto"

“Non só traballamos na xestión do día a día, senón tamén nos grandes proxectos, e este é un deles”, dijo José Manuel Rey en la presentación de la iniciativa este lunes. “Esta é unha cidade que quere pór en valor a súa cultura e a súa identidade e mostrala aos ferroláns e tamén a quen nos visita. Ferrol non tiña museo e hoxe damos un paso definitivo para mudar esa situación”, apuntó. Esta inversión permitirá, añadió, crear un espacio “dotado dos medios técnicos necesarios” para “gardar a nosa historia, as nosas tradicións e o patrimonio ferrolán para que non se perdan co paso do tempo. Queremos reforzar o sentimento de pertenza e orgullo de ser ferrolán”, al tiempo que evitar la “fuga” que se ha producido a lo largo de las últimas décadas por la imposibilidad de contar con un lugar adecuado para la custodia y conservación de determinados bienes, como sucedió con el material localizado en las primeras campañas de excavación del castro de Esmelle.

“Queremos reforzar o sentimento de pertenza e orgullo de ser ferrolán”, aseguró el alcalde, José Manuel Rey

Rey quiso agradecer la implicación en este proyecto de la Xunta, en concreto de la Consellería de Cultura y de su titular, José López Campos, por la “boa acollida e predisposición que tiveron desde o primeiro momento”, cuando se le presentó la idea. Las reuniones a lo largo de los últimos meses, tanto políticas como técnicas, han sido constantes para perfilar los requisitos con los que ha de dotarse el nuevo centro para que el expediente de musealización sea informado favorablemente.

Colaboración

“En decembro asinabamos o convenio de colaboración coa Xunta, polo que temos que agradecer ese investimento que fai, a metade do orzamento desta licitación, o máis alto en materia cultural na cidade nos últimos tempos”, aseveró Rey Varela. En concreto, la administración autonómica aporta 250.000 euros –10.000 el año pasado– y la local, casi 263.000, de los que casi 3.100 euros se destinaron a sufragar trabajos preparatorios.

En el capítulo de agradecimientos, además de los servicios técnicos y la Consellería, el primer edil puso en valor el trabajo “espectacular e desinteresado” de la Asociación de Amigos do Museo de Ferrol, la entidad que está empujando para la materialización de este proyecto que comenzó a fraguarse a raíz de la exposición “Ferrol no tempo” organizada por el Consello da Cultura Galega y comisariada por Manuel Gago. En ese sentido, el alcalde recordó que en diez días, el próximo 20 de febrero, el centro cultural Torrente Ballester acogerá la inauguración de la exposición “Ferrol no pasado: memoria da vida cotiá”, con la que se ofrece un “anticipo” de lo que va a ser el futuro museo de la ciudad.

Complemento

El Museo de Ferrol será el espacio principal, pero no el único que se pondrá en marcha en los próximos meses. Así, el Concello adquirió el año pasado el inmueble del número 186 de la calle Magdalena por unos 192.000 euros. Este se dedicará a divulgar la importancia de la ciudad en el movimiento modernista, a través, principalmente, de la obra de Rodolfo Ucha.

El inmueble se levantó en 1912 como ampliación de la sede del periódico El Correo Gallego, nacido en la ciudad, para la instalación de su imprenta.