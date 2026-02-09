FeC propone que la antigua Politécnica de Serantes sea una residencia de mayores

Exterior de la Politécnica de Serantes en una imagen de archivo Daniel Alexandre

Ferrol en Común propone que el edificio de la antigua Escola Universitaria Politécnica de Serantes se convierta en una residencia de mayores.

Tras reunirse con la entidad vecinal de la zona, los concejales Jorge Suárez y Nerea P. Carballeira expresan su preocupación por la situación del inmueble, que lleva ya unos años sin uso tras la centralización de todos los estudios de Ingeniería en el Campus de Esteiro, y que está en proceso de subasta por parte de su propiedad, la Universidade da Coruña. Las primeras pujas, como se recordará, no han dado sus frutos, pero desde la formación de izquierdas se recuerda que “este é o momento”, pues el precio de salida ha pasado de los 7,5 millones en un primer intento a los 4,7 de este lunes. Pese a la bajada, no se han presentado licitadores, por lo que ya no habrá más pujas y se abre la vía de la negociación directa.

“O edificio require de decisións urxentes antes de que a degradación pola falta de uso ocasione un descenso do valor ou un deterioro irremediable, tal como aconteceu nas instalacións de Defensa froito do convenio”, apunta FeC.

Por ello, la organización insta a las administraciones, en concreto a la Xunta y al Concello, a que inicien las negociaciones de manera “inmediata” para su adquisición y la redacción de un proyecto constructivo que permita reconvertirla en residencia pública de mayores. “Podería ter máis de 250 prazas, con amplas zonas verdes, centro de saúde nas inmediacións, boa comunicación con transporte público e que daría resposta a toda a poboación da zona rural que carece deste servizo”, resalta el grupo político.

"Poboación avellentada"

Para la formación se trata de la opción más viable y adecuada para esta parcela, pues, recuerda, “vivimos nunha cidade que leva na última década ocupando os primeiros lugares do Estado en canto a envellecemento, sendo case unha de cada tres persoas maiores de 65 anos”. Además, los ediles de FeC señalan que “a nosa residencia pública” –en referencia a la de Caranza– “está colapsada, cunha lista de agarda que fai case imposible acceder a ela, e as privadas custan de media máis de 1.800 euros. É un dato público que en Galicia fan falta máis de 11.000 prazas de residencias de maiores”.

En esa línea, Ferrol en Común destaca que “un de cada catro maiores vive só na nosa cidade” y que “xa foron requiridas actuacións urxentes para evitar a soidade non desexada a través dunha moción no pleno presentada polo noso grupo”, por lo que invita a las administraciones públicas a “actuar alí onde se necesitan, máis alá de intervencións ornamentais ou por gañar a batalla pública”.