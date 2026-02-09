El gobierno destina otros dos millones al servicio de mantenimiento de viales

Baches en la calle de la Tierra Emilio Cortizas

Dos millones entre este año y 2028 es la partida con la que el ejecutivo de José Manuel Rey quiere “reverter o deterioro acumulado” en el viario de la ciudad a lo largo de los últimos años y que se ha acelerado en las últimas semanas por unas condiciones meteorológicas “moi adversas”.

La Xunta de Goberno aprobó este lunes la adjudicación del contrato de mantenimiento de infraestructuras viarias a la UTE Civis Global-Manten, que lo ejecutará en dos años, a razón de 833.000 euros en el ejercicio actual, un millón en 2027 y 167.000 en 2028. “A cidade ten que avanzar moito máis neste aspecto, sobre todo porque non se investiu o suficiente en mantemento nos últimos anos”, dijo, antes de precisar que con respecto al contrato anterior la cuantía aumenta un 10%. “Estamos a ver unha proliferación de baches nas nosas rúas moi importante, común ao resto das cidades como consecuencia dunha climatoloxía moi adversa”, explicó, por lo que “tan pronto melloren, o concelleiro –José Tomé– xa ten as actuacións prioritarias para executar”. Los trabajos abarcan las intervenciones menores de mantenimiento o reposición, incluida mano de obra y medios materiales, en calzadas, aceras, plazas y espacios públicos, reposición de señales verticales y horizontales y mobiliario urbano afectadas por estos trabajos. Se incluyen intervenciones en recintos municipales cerrados como colegios, espacios culturales o deportivos siempre que su mantenimiento le corresponda al Concello.

El alcalde afirmó que este contrato se suma al de pintado que ya se adjudicó el año pasado pero que se encuentra suspendido debido, precisamente, al mal tiempo. “Fáltanos o contrato de sinalización, no que estamos a traballar e verá a luz nos próximos meses, como tamén o faremos, esperamos que con maior ambición dependendo dos recursos cos que contemos, cun novo plan de investimento en aglomerados: non se trata só dun mantemento adecuado, senón tamén de investir”.

“As rúas en mal estado”, añadió el primer edil, “son incómodas, pero por riba de todo perigosas”.