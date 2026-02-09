Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El gobierno destina otros dos millones al servicio de mantenimiento de viales

Las firmas Civis Global y Manten serán las que ejecuten estos trabajos, que empezarán en unas semanas

Redacción
09/02/2026 21:44
Baches. Rúa da Terra
Baches en la calle de la Tierra
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Dos millones entre este año y 2028 es la partida con la que el ejecutivo de José Manuel Rey quiere “reverter o deterioro acumulado” en el viario de la ciudad a lo largo de los últimos años y que se ha acelerado en las últimas semanas por unas condiciones meteorológicas “moi adversas”.

La Xunta de Goberno aprobó este lunes la adjudicación del contrato de mantenimiento de infraestructuras viarias a la UTE Civis Global-Manten, que lo ejecutará en dos años, a razón de 833.000 euros en el ejercicio actual, un millón en 2027 y 167.000 en 2028. “A cidade ten que avanzar moito máis neste aspecto, sobre todo porque non se investiu o suficiente en mantemento nos últimos anos”, dijo, antes de precisar que con respecto al contrato anterior la cuantía aumenta un 10%. “Estamos a ver unha proliferación de baches nas nosas rúas moi importante, común ao resto das cidades como consecuencia dunha climatoloxía moi adversa”, explicó, por lo que “tan pronto melloren, o concelleiro –José Tomé– xa ten as actuacións prioritarias para executar”. Los trabajos abarcan las intervenciones menores de mantenimiento o reposición, incluida mano de obra y medios materiales, en calzadas, aceras, plazas y espacios públicos, reposición de señales verticales y horizontales y mobiliario urbano afectadas por estos trabajos. Se incluyen intervenciones en recintos municipales cerrados como colegios, espacios culturales o deportivos siempre que su mantenimiento le corresponda al Concello.

El alcalde afirmó que este contrato se suma al de pintado que ya se adjudicó el año pasado pero que se encuentra suspendido debido, precisamente, al mal tiempo. “Fáltanos o contrato de sinalización, no que estamos a traballar e verá a luz nos próximos meses, como tamén o faremos, esperamos que con maior ambición dependendo dos recursos cos que contemos, cun novo plan de investimento en aglomerados: non se trata só dun mantemento adecuado, senón tamén de investir”.

“As rúas en mal estado”, añadió el primer edil, “son incómodas, pero por riba de todo perigosas”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Fútbol. Racing contra Lugo

Primera RFEF le ofrece al Racing de Ferrol una igualdad de Segunda... de marca blanca
Juan Quijano
Bomberos calle Concepción Arenal

El alcalde de Ferrol asegura que los siete nuevos bomberos se incorporarán en breve
Redacción
Politécnica de Serantes en 2025

FeC propone que la antigua Politécnica de Serantes sea una residencia de mayores
Redacción
El ideal gallego

La musealización del Torrente costará medio millón de euros
X. Fandiño