El fotógrafo Edu Pereira se hace con el Goya de fotografía en la categoría de libre creación

Entrega del Goya de Fotografía al profesional ferrolano Edu Pereira Cedida

El fotógrafo Edu Pereira volvió a hacer historia en los Premios Goya de fotografía profesional, que organiza la Asociación e Fotógrafos y Videógrafos profesionales de Aragón, al alzarse con el premio en la modalidad de libre creación, en la gala que se celebró el pasado en Zaragoza.

La gala, organizada por AFPA reunió a destacados profesionales del sector procedentes de distintos puntos de España y del ámbito internacional, consolidándose una vez más como una de las grandes citas del calendario cultural y artístico.

El fotógrafo ferrolano sumaba nada menos que cinco nominaciones, tres de ellas en el ámbito de la libre creación; una en categoría Infantil y otra en la de Comunión. Fue precisamente en la primera de ellas, libre creación, donde consiguió la estatuilla, una pieza del escultor Paco Rallo.

No es la primera vez que el fotógrafo ferrolano consigue este prestigioso premio, ya que el estudio de fotografía de Edu Pereira y Sonia Lastra ya lo consiguió en el año 2023, además de sumar múltiples nominaciones en ediciones previas.