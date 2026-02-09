Mi cuenta

El alcalde de Ferrol asegura que los siete nuevos bomberos se incorporarán en breve

El regidor desea una "pronta recuperación" a los once efectivos que están de baja médica

Redacción
09/02/2026 21:41
Bomberos calle Concepción Arenal
Bomberos en una intervención reciente en la calle Concepción Arenal
Jorge Meis
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, avanzó este lunes que los siete bomberos que han superado el proceso selectivo para el parque municipal se incorporarán en breve, de acuerdo con lo que el mes pasado anunció la concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo. De hecho, apuntó que los nuevos trabajadores realizarán entre finales de esta semana y principios de la siguiente las pruebas psicotécnicas, por lo que pronto podrán tomar posesión de su plaza.

Sobre la polémica con el cuerpo de bomberos, apuntó que la situación es delicada actualmente, pues hay “once baixas laborais”, lo que “merma considerablemente os efectivos. O que desexo é que estas baixas produzan canto antes unha melloría no seu estado de saúde e que o servizo se poida prestar con normalidade”, apuntó. Además, recordó que, por primera vez, habrá una bolsa de trabajo en este departamento, una “mostra do importante que é para nós este servizo”. 

