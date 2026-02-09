Denuncian la falta de medios policiales en los altercados previos al partido Racing-Lugo del sábado en Ferrol

La Policía Nacional reclaman más medios AEC

El partido celebrado el pasado sábado en Ferrol entre el Racing y el Club Deportivo Lugo se vio empañado por una serie de altercados que se vivieron fuera del estadio y antes de que se iniciase el partido.

La Confederación Española de Policía, sindicato de la Policía Nacional de referencia en Galica, denunció este lunes la situación, indicando que los policías "tuvieron que hacer frente en las cercanías del campo de fútbol a una lluvia de botellas y objetos contundentes que lanzaban las aficiones rivales entre sí y a los agentes, un hecho violento a la que se tuvieron que enfrentar los agentes en minoría con escasos medios y sin preparación en orden público, al carecer la Comisaría de Ferrol de una unidad especializada en orden público como la UPR (Unidad de Protección y Reacción) o la UIP (Unidad de Intervención Policial) que el sindicato policial lleva pidiendo desde hace una década".

Se suman, de este modo, a las reivindicaciones de diferentes colectivos y Concellos afectados por la falta de esa unidad de seguridad en Ferrol.

Los agentes no tuvieron que lamentar entre sus componentes heridos, si bien no pudieron hacer detenciones por la escasez de medios humanos y materiales, “en esta ocasión la cosa no terminó en tragedia pero si no se ponen los medios necesarios que ponen tanto tiempo exigiendo, tarde o temprano lamentaremos lesiones graves o pérdida de vidas”, denuncia Agustín Vigo, Coordinador Regional de la CEP en Galicia.

Precisamente este lunes, informan de que se ha mantenido una conversación con la Comisaria Cristina Ochoa Naida, Jefa de la Comisaría de Ferrol (que toma posesión de manera oficial este martes), quien le aseguró que desde hoy los agentes del Grupo Operativo de Respuesta -GOR- de Ferrol dispondrán de todos los medios de protección de los que dispone la Comisaría, y que solicitará, como lo ha pedido este sindicato, la formación necesaria para formar a los agentes de GOR en estas situaciones de orden público y que puedan actuar con las garantías suficientes.

Desde este sindicato se le ha comunicado a la comisaria ferrolana que se le apoyará en todas las medidas que tome tendentes a la seguridad y protección de los policías y ciudadanos de Ferrol, para que entre otras cosas el grupo GOR disponga de los vehículos y medios que necesita ante el incremento de los delitos violentos. Esperan, además, que "más temprano que tarde", la Policía Nacional en Ferrol-Narón disponga de una Unidad de Prevención y Reacción para dar servicio a un núcleo urbano de esa importancia.