Carolina Yuste, en el barrio de Javier Gutiérrez para rodar “Ardora”, lo nuevo de Movistar Plus+

Rodaje de "Ardora", esta misma mañana de lunes en el hospital Ribera Juan Cardona, en Caranza Cedida

La nueva serie original de Movistar Plus+, producida por Portocabo, “Ardora”, es un thriller protagonizado por el ferrolano Javier Gutiérrez y la pacense Carolina Yuste, ganadora de dos Goya por sus papeles en “Carmen y Lola” y “La infiltrada”. El elenco se dejó ver, este mismo lunes 9, trabajando por las instalaciones del hospital Ribera Juan Cardona, situado en el barrio donde creció el actor de origen local.

Los creadores y guionistas de “Rapa”, Pepe Coira y Fran Araújo, así como su director, Jorge Coira, firman también esta entrega, que contará con cinco episodios.

El argumento sigue la historia de Estela (Carolina Yuste), una abogada de oficio en A Coruña, la ciudad en la que comenzaron los rodajes el pasado mes de enero, que se enfrenta al caso de Aarón, el joven problemático al que debe defender, acusado de asesinar a un prestigioso empresario. Al mismo tiempo, la profesional convive con su propia experiencia personal en crisis, de la misma manera que le ocurre a Luis (Javier Gutiérrez), un policía con el que se ve obligada a lidiar.

Implicados

El elenco de “Ardora” también está integrado por otros nombres de categoría: Tamar Novas, Elvira Mínguez, Luis Zahera, Luisa Gavasa, Antonio Durán “Morris”, Blanca Martínez, Sandro Ballesteros, Santi Cuquejo, Julia Gómez, Xose Barato o Camila Bossa. En la ficha técnica también destaca la música original de Xavi Font (“Sirât”, “Hierro” y “O Apóstolo”, entre otras).