Diario de Ferrol

Conciertos

Al mal tiempo, Ferror Records lanza el cartel completo de los Solpores en Canido 2026

Ya se conocen todos los artistas y fechas de esta sexta edición

Redacción
09/02/2026 13:42
Uno de los conciertos de la edición de 2025 (la quinta) de los Solpores en Canido
Uno de los conciertos de la edición de 2025 (la quinta) de los Solpores en Canido
Juan Rey-Cabarcos
Ferror Records, el sello local que anima la ciudad con eventos musicales fuera del ámbito más comercial, acaba de publicar todos los artistas que actuarán en la edición de este año de los Solpores en Canido. A finales del pasado mes de enero, la organización ya dio a conocer las fechas en las que tendrá lugar este ciclo, como siempre en el centro cívico del barrio, con el apoyo del Concello de Ferrol, la Casa da Xuventude y la AV.

La artista local Rita G. Rivera ilustra la cartelería de 2026, una edición que se desarrollará concretamente los sábados 20 de junio, 18 de julio, 15 de agosto y 19 de septiembre. A pesar de que aún no se vislumbra el fin del invierno, desde el sello discográfico optan por ir abriendo boca al verano con la publicación de los artistas que traerán a Canido.

Son un total de 13 proyectos musicales los que se repartirán entre las cuatro fechas de los Solpores: Nebra, Pantis, Sofi Pires, Luna Desgracia, Moreno Moreno, As Ánimas, Pladür, REA, MoOoM, Vlaklyth, Amiga, Omadroma y Fantasmage.

Para saber las distintas combinaciones en las que actuarán habrá que esperar a próximas noticias de la organización.

