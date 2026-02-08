Nova edición do Teatro Veciñal do Concello de Ferrol, con Helga Méndez e Culturactiva
O prazo de reservas está aberto para estes obradoiros que se realizarán até o mes de maio na Casa da Xuventude
O programa municipal Teatro Veciñal celebrará unha nova edición dende este martes 10 e até o mes de maio, ofrecendo unha serie de obradoiros impartidos por Helga Méndez e xestionados a través da plataforma Culturactiva. As persoas interesadas en participar nesta actividade, que se desenvolverá na Casa da Xuventude (rúa Almendra), teñen como data límite de inscrición o venres 20 de febreiro.
Este martes comezan as aulas do Teatro Veciñal para un dos grupos, que traballará sobre a zona urbana, e ao día seguinte será a quenda do que se centrará na área rural, tal e como adianta a directora, que impartirá as sesións os martes e os mércores, de 19.00 a 21.00 horas.
Con esta iniciativa o Concello dá continuidade ao seu obxectivo de democratizar o acceso ás actividades de creación artística de calquera disciplina. Neste caso, os obradoiros diríxense a xente interesada no teatro, teña ou non experiencia previa, sempre que xa cumprira os 16 anos, e se realizarán dende un enfoque totalmente práctico.
Así, a proposta está pensada para acompañar ao alumnado no descubrimento do proceso teatral completo, co obxectivo posto en espertar a paixón pola arte da dramaturxia. Como colofón do programa Teatro Veciñal, cada un dos grupos participantes elaborarán en conxunto unha peza para levar a escena a finais de xuño.
Inscrición
As persoas interesadas en apuntarse, de xeito gratuito, poden facelo a través do correo electrónico teatrovecinal@ferrol.es ou do teléfono 981 582 836.