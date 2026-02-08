Navantia patenta el Sistema de Servicios Integrados que estrenará en las fragatas F-110 que se construyen en Ferrol

La "Bonifaz" en su botadura el pasado 11 de septiembre Daniel Alexandre

Navantia ha patentado el Sistema de Servicios Integrados, un avance tecnológico que estrenará la fragata F-111 cuando entre en servicio, que sirve para lograr la digitalización integral de barcos, aunque también es adaptable a tierra, y el ahorro de 10 toneladas de peso.

Este sistema ha protagonizado la actividad del puesto de Navantia en la Cumbre sobre Inteligencia Artificial Responsable en el Dominio Militar (Reaim 2026), celebrada la pasada semana en A Coruña con más de 1.500 participantes de ochenta países.

Por él se han interesado los miembros de las comitivas participantes, según explicó a la Agencia EFE la directora de tecnología y transformación digital de Navantia, Ana Moya, acerca de un diseño que se hizo para las fragatas de la serie Bonifaz (las F-110), pero que es posible “instalar en otros barcos y también en tierra”.

“Es un desarrollo tecnológico que solamente tenemos nosotros”, agrega e incide en la gran cantidad de casos de uso que habilita.

A la vista, se ven luces de interior que añaden una pequeña protuberancia, que incluye sensores, una cámara y un altavoz y permite, solo con ese dispositivo –que en la parte oculta incluye un procesador–, realizar funciones de iluminación, posicionamiento, cámaras de vídeo, comunicaciones interiores, acceso inalámbrico, órdenes generales y avisos, asistente de voz, sensorización, control de accesos y distribución.

Cada nodo agrupa así doce de los sistemas adicionales en un único dispositivo, lo que en las F-110 supone 10 toneladas de peso, con casi 1.900 de estos dispositivos en cada embarcación, con la primera de ellas ya botada, la “Bonifaz” y cuya entrada en servicio está prevista para el año 2028.

Rubén López, de Navantia Sistemas en Ferrol, lo define como “un sistema ciberseguro, distribuido por todo el barco y con redundancia”.

Cuenta, además de con las luces de interior, con otros elementos auxiliares y, todo junto, reúne capacidades anteriores y suma otras nuevas.

La primera ventaja de uso está relacionada con la localización de todos los miembros de tripulación en tiempo real, el reconocimiento facial y las rutas de evacuación dinámicas e inteligentes.

En caso de una caída de una persona al agua, que antes requería la acción humana, ahora ya, de manera automática, el Sistema de Servicios Integrados alerta sobre quién cayó, por dónde y la manera de establecer una ruta de rescate.

“Es una plataforma habilitante de nuevas capacidades”, resume López, que aclara que Navantia lo desarrolla para lo que quiera cada cliente, con la posibilidad de darle más o menos funciones.

Navantia ha constatado, asimismo, el interés para utilizarlo también en tierra, por las capacidades que ofrece para las instalaciones militares, en cuanto a detección de posibles intrusos y otras cuestiones que pueden resultar cruciales en el ámbito de la Defensa.