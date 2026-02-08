Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Educación

"Martes en loita" esta semana, outra xornada reivindicativa no ensino público, con citas no CEIP de Ponzos e IES Ferrol Vello

A CIG-Ensino anima a participar en todos os centros educativos galegos, do mesmo xeito que nas dúas anteriores convocatorias

Redacción
08/02/2026 19:40
Segundo “Martes en loita”, a semana pasada no IES de Fene
Segundo “Martes en loita”, a semana pasada no IES de Fene
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

“Martes en loita” é o nome da acción reivindicativa que promove a CIG-Ensino a nivel galego, que dá continuidade a unha idea que xa se viña desenvolvendo en distintos centros e por parte dalgunhas Anpas dende comezos deste curso. A cuestión central é que o profesorado vista de negro ou con mensaxes que visibilicen a protesta, conectando así con anteriores iniciativas como o enterro simbólico da educación pública. Neste contexto, este martes 10 convócanse concentracións en distintos colexios e institutos de Ferrolterra.

A semana pasada tivo lugar a segunda xornada dos “Martes en loita”, unha convocatoria na que participaron centros educativos da comarca como o IES de Fene

No concello de Ferrol, este martes 10 haberá concentracións ás 8.30 e ás 12.30 horas, respectivamente no CEIP de Ponzos e no IES Ferrol Vello, unhas xuntanzas nas que se protestará pola situación do ensino público en xeral mais tamén polas problemáticas que están a acontecer nestes dous.

Para a terceira xornada, a CIG-Ensino fai un chamamendo á visibilización conxunta a través da organización de concentracións en todos os centros, de xeito que se continúa descentralizando un conflito laboral que afectaría á calidade educativa. Redución das ratios, recuperación de horarios, atención á diversidade, dignificación profesional e eliminación da burocracia excesiva son algunhas das principais consignas que se persiguen cos “Martes en loita”, co obextivo de pór en coñecemento a familias e alumnado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Administración de la avenida Escola de Gaitas de Ortigueira

La Bonoloto deja un premio de 24.880 euros en Ortigueira
Redacción
Niebla, durante el encuentro dirimido en la pista catalana

El ferrolano Diego Niebla, debut en la ACB para celebrar su mayoría de edad
Redacción
"Woolf Works" se estructura en tres partes fundamentales, inspiradas cada una en una obra de la escritora británica

El Royal Ballet & Opera de Londres evoca la herencia de Virginia Woolf en Ferrol
Rita Tojeiro Ces
Los de la villa siguen segundos en la clasificación

O Esteo pontés remonta ante el Deportivo Laviana para seguir entre los mejores (7-4)
Redacción