"Martes en loita" esta semana, outra xornada reivindicativa no ensino público, con citas no CEIP de Ponzos e IES Ferrol Vello
A CIG-Ensino anima a participar en todos os centros educativos galegos, do mesmo xeito que nas dúas anteriores convocatorias
“Martes en loita” é o nome da acción reivindicativa que promove a CIG-Ensino a nivel galego, que dá continuidade a unha idea que xa se viña desenvolvendo en distintos centros e por parte dalgunhas Anpas dende comezos deste curso. A cuestión central é que o profesorado vista de negro ou con mensaxes que visibilicen a protesta, conectando así con anteriores iniciativas como o enterro simbólico da educación pública. Neste contexto, este martes 10 convócanse concentracións en distintos colexios e institutos de Ferrolterra.
A semana pasada tivo lugar a segunda xornada dos “Martes en loita”, unha convocatoria na que participaron centros educativos da comarca como o IES de Fene.
No concello de Ferrol, este martes 10 haberá concentracións ás 8.30 e ás 12.30 horas, respectivamente no CEIP de Ponzos e no IES Ferrol Vello, unhas xuntanzas nas que se protestará pola situación do ensino público en xeral mais tamén polas problemáticas que están a acontecer nestes dous.
Para a terceira xornada, a CIG-Ensino fai un chamamendo á visibilización conxunta a través da organización de concentracións en todos os centros, de xeito que se continúa descentralizando un conflito laboral que afectaría á calidade educativa. Redución das ratios, recuperación de horarios, atención á diversidade, dignificación profesional e eliminación da burocracia excesiva son algunhas das principais consignas que se persiguen cos “Martes en loita”, co obextivo de pór en coñecemento a familias e alumnado.