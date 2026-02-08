La Audiencia provincial acoge cuatro juicios por robos en Ferrol y Narón de un mismo individuo

Audiencia provincial Patricia Fraga

La Audiencia provincial de A Coruña acogerá el próximo miércoles y jueves hasta cuatro juicios diferentes por robo pero con un mismo acusado, un individuo que tiene en su haber hasta nueve sentencias firmes anteriores por robo con fuerza, con penas cumplidas en cada uno de ellos de entre seis meses y un año y medio, según el caso.

Los hechos que ahora se juzgarán se desarrollaron entre los meses de junio y julio del pasado 2024 en los municipios de Ferrol y Narón y en todos ellos se le acusa de delitos de robo.

El primero tuvo lugar el 27 de junio, cuando el acusado, previa manipulación de la cerradura de una de las ventanas del edificio accedió al estado municipal Río Seco de Narón y una vez dentro violentó la máquina expendedora, propiedad del Concello, haciéndose con el cajón de las monedas y ocasionando desperfectos a la máquina. Por este hecho, con la circunstancia agravante de reincidencia, se pide para el individuo una pena de seis años de prisión.

El siguiente hecho que se juzgará tuvo lugar al mes siguiente, el 10 de julio, cuando tras fracturar un panel de la puerta de entrada y aprovechando que se encontraba cerrado al público, el hombre accedió al interior del bar-restaurante Beceiro, en Covas, apropiándose de unos caramelos, un carné de conducir suizo, y una carta de grupo sanguíneo, así como 37,65 euros, una pequeña cantidad de dólares y francos suizos, destrozando, además, una caja registradora en busca de más dinero. Huyó en una bicicleta que le fue intervenida cuando fue detenido, portando todavía los efectos sustraídos. Se pide por este hecho, con los agravantes previos, tres años de prisión.

El ladrón entró en el Complejo Polideportivo de A Gándara de Narón tres días después, intentando forzar una máquina de venta de entradas y haciéndose con 220 euros de una expendedora. La reparación de la puerta asciende a 642 euros y el arreglo de la máquina expendedora a 5.740 euros. Además de la indemnización se piden cuatro años de prisión.

Sin dejar pasar diez días desde su anterior acción, el acusado, tras romper la uralita de un tejado accedió a la Floristería Alba, en la carretera de Catabois, con el objetivo de apropiarse de lo que hallase de valor, sin embargo en este caso no pudo culminar su propósito al ser detenido tras sonar la alarma del establecimiento.

Se pide para el individuo en cuestión por este último robo un año y medio de cárcel y, en todos y cada uno de los casos, la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.