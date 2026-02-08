Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Esquerda Unida renueva su directiva de Ferrol y apuesta por la unión de la izquierda

El nuevo órgano de gobierno se denomina Colexiada Local

Redacción
08/02/2026 19:27
La asamblea local de Esquerda Unida (EU) Ferrol culminó su proceso de renovación de los órganos de dirección con la elección de lo que denominan Colexiada Local, un equipo que asumirá la responsabilidad política y organizativa de la formación en la ciudad.

Está integrada por personas con trayectorias profesionales diversas y experiencia de implicación social, vinculadas a distintos ámbitos del movimiento social, sindical, cultural y vecinal. Forman parte de este órgano Manuel Santos Caruncho, Raquel Cartamil Golpe, Francisco Javier Permuy López, Teresa Vázquez Cuba, Daniel Velasco García y Ana Belén González Basanta.

Desde EU Ferrol señalan que esta etapa tiene como principales objetivos reforzar la organización en un contexto marcado por el avance de discursos reaccionarios y consolidarse como una herramienta útil al servicio de la defensa de los derechos sociales y de los servicios públicos en la ciudad

