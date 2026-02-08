El Royal Ballet & Opera de Londres evoca la herencia de Virginia Woolf en Ferrol

"Woolf Works" se estructura en tres partes fundamentales, inspiradas cada una en una obra de la escritora británica Cedida

Los espectadores del pase único que se ofrecerá este lunes 9, a las 20.15 horas, en el Duplex Cinema, se trasladarán telemáticamente a Covent Garden, donde se localiza la sede del Royal Ballet & Opera de Londres. Esta compañía con la que mantiene un acuerdo de colaboración la sala ferrolana presentará en esta ocasión la obra “Woolf Works”, dirigida por el coreógrafo residente Wayne McGregor con banda sonora original de Max Richter, realizada a partir de temáticas extraídas de textos de la escritora británica, destacada en el movimiento feminista internacional.

Creada para el Royal Ballet en 2015, ganadora de un Olivier y un Premio Nacional de Danza del Círculo de Críticos, esta pieza se define como un tríptico de ballet experimental por inspirarse en diversos títulos con los que Virginia Woolf desafió la concepción social de género.

Entre estos contenidos de base se destacan las obras “La señora Dalloway” (1925), “Orlando” (1928) y “Las olas” (1931), por estructurar el espectáculo en tres partes, respectivamente: “I now, I then”, “Becomings” y “Tuesday”. En el primer tiempo se entrelazan fragmentos de la novela con aspectos biográficos de la autora, como el hecho de haber utilizado como tema su propia enfermedad mental.

La segunda parte se traslada a un universo en constante cambio, en el que las relaciones son transitorias hasta con uno mismo, tal como se plasma el mundo de “Orlando”, donde la vida se entiende como energía en un sinfín de formas.

Así, se alcanza un final inspirado por la obra más experimental de Woolf, echando mano de las imágenes submarinas que fascinaron a la autora para representar su suicidio, ahogada en el río Ouse.

Mediante todo este relato, “Woolf Works” evoca la técnica del flujo de conciencia que caracterizaba a los escritos de la autora, un estilo que captura la forma de pensar de los personajes, apuntando observaciones y emociones que van surgiendo en un monólogo interior.

Esta colaboración se posibilita gracias a la intervención de la distribuidora Versión Digital, que reparte contenidos alternativos en cines, teatros y auditorios. Además de la ópera y el ballet, su oferta incluye conciertos y documentales, entre otros.