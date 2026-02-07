Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Un vehículo arrolla a un ciclista en la rotonda del Marcide

El 112 movilizó a la Policía Local y efectivos sanitarios

Redacción
07/02/2026 12:37
Entrada del servicio de Urgencias del CHUF
Entrada del servicio de Urgencias del CHUF
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A las 12.00 horas de este sábado, el 112 Galicia recibió el aviso de un atropello en la rotonda situada en las inmediaciones del Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide (CHUF), donde un ciclista fue arrollado por un turismo.

Desde la central autonómica se puso en conocimiento de los agentes de Policía Local que, para el momento, ya habían movilizado una patrulla a la zona. Asimismo, intervinieron en el operativo profesionales sanitarios.

Por el momento, se desconoce el estado de la persona arrollada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

“O Camiño de Cova Eirós” trasladará al espectador a Triacastela

La película sobre las primeras pinturas rupestres de Galicia, en pase único con su director en el Duplex Cinema
Redacción
Bea García cantando en las calles de Ferrol

La artista Bea García recibe el Premio La Room, que cumple su quinta edición
Redacción
El diputado del BNG, Mon Ferández

El PP rechaza la propuesta del BNG de gestión de la residencia de Cariño
Redacción
Visita al tramo en el que está previsto actuar

La Diputación encarga un proyecto para mejorar un tramo de la DP-5405 en Valdoviño
Redacción