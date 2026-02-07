Un vehículo arrolla a un ciclista en la rotonda del Marcide

Entrada del servicio de Urgencias del CHUF Jorge Meis

A las 12.00 horas de este sábado, el 112 Galicia recibió el aviso de un atropello en la rotonda situada en las inmediaciones del Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide (CHUF), donde un ciclista fue arrollado por un turismo.

Desde la central autonómica se puso en conocimiento de los agentes de Policía Local que, para el momento, ya habían movilizado una patrulla a la zona. Asimismo, intervinieron en el operativo profesionales sanitarios.

Por el momento, se desconoce el estado de la persona arrollada.