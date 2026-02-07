O algoritmo está máis preto de premiar o galego na rede tras a gala de Youtubeiras+ en Ferrol
A única canle candidata desta localidade, “O búnker debuxos”, de Abel Alves, gañou na categoría Revelación
Polo escenario do Jofre pasaron este mesmo sábado un grupo de persoas pioneiras por usar o galego nas súas redes sociais con éxito, que se suman aos participantes das oito anteriores edicións dos Premios Youtubeiras+. Esta foi a primeira vez que se celebrou a gala de entrega de galardóns en Ferrol, nunha novena convocatoria que bateu récords coa concorrencia de 126 canles e que se resolveu nun teatro ateigado por esta comunidade e os seus seguidores, un colectivo consciente de que o algoritmo tamén pode cambiar cando se transforman os costumes dos seus usuarios.
O encontro celebrouse coincidindo no Día dos Medios en Galego, unha xornada que cada 7 de febreiro lembra aquel primeiro lanzamento, realizado no 1876, da cabeceira O Tio Marcos d’A Portela, a primeira publicada integramente na nosa lingua. Esta efeméride agocha unha mensaxe axitadora: para acadar un cambio, alguén ten que dar o primeiro paso nesa dirección, e baixo unha premisa semellante debeuse artellar o lema deste ano, “Alborota o algoritmo”.
A meta fundamental é “que non sexa invisible o noso idioma e que non se penalice a creación de contidos en galego”, apunta a concelleira de Educación e Política Lingüística, Patricia Cons, animando a loitar contra a gobernación do algoritmo nas redes, que adoita dar máis peso ás maiorías e “determina que contidos se mostran”, sen esquecer o poder que ten un conxunto de decisións individuais.
Por este motivo, a concelleira resalta a importancia de visibilizar “que hai tamén redes que están a funcionar en galego”. Así, certames como o Youtubeiras+ fomentan a multiplicación destes proxectos, que forman parte dun “ámbito clave para o futuro da nosa lingua”, declarou o alcalde, José Manuel Rey Varela, durante a cerimonia.
O rexedor participou neste encontro, conducido por Leila Fernández (do programa O Faiado Podcast) e Carlos Vieito, (de Exército Mekemeke, proxecto distinguido o ano pasado como Mellor Canle de YouTube), que organiza o Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Ferrol, en conxunto cos SNL de Narón, Ames, Carballo, Moaña, Oleiros, Pontevedra, Rois, Santiago de Compostela e Teo, ademais das tres universidades públicas galegas e a Deputación da Coruña.
Así pois, entre as intervencións tamén estivo a de Sol Agra Tuñas, deputada de Lingua, que falou sobre un idioma que, como tal, “vale para contar ciencia, literatura, cine, cociña, humor ou música, e para estar presente en todos os formatos e plataformas”. Con estas palabras, a representante provincial referenciaba unha das grandes novidades desta edición, xa que nas anteriores limitábase a competición a YouTube e TikTok.
Este é o segundo ano que participa na organización o SNL do Concello, que se sumou ao equipo polo interese de “impulsar o galego en Ferrol”, segundo explica Cons, “sobre todo entre a rapazada”, xa que Youtubeiras+ dedícase e ten a súa razón de ser nas xeracións máis novas.
Foron un total de 28 proxectos finalistas os que optaban aos recoñecementos das sete categorías, que outorgarían a cada gañador entre 1.000 e 1.250 euros. A decisión recaeu nun xurado conformado por Mónica Valencia, técnica de Normalización Lingüística do Concello de Ourense; Jon Amil, médico e presidente da Associaçom Galega da Língua –AGAL–; Carlos Pereiro, xornalista e comunicador de videoxogos; María Rúa, tamén coñecida como Prado Rúa, creadora de contidos e gañadora do Premio á Creación de Contidos 2024, e Uxío Broullón, ilustrador e deseñador gráfico.
Creación de Contidos
O xurado seleccionou a canle Konachadas, natural de Viveiro e actualmente afincada en Rois, como vencedora da categoría de Creación de Contidos pola “calidade visual, a súa imaxinación e a súa capacidade” de transformar todo tipo de asuntos “nunha mensaxe reflexiva, divertida e reivindicativa apta para todos os públicos”. Con este competían os proxectos Aradeira de Súa, de Ribeira; @adochinto, entre Porto do Son e Compostela, e @miguelblesta, do concello de Brión.
Mellor Canle
“Polo seu labor xornalístico, a súa traxectoria e a promoción da música en galego de xeito altruísta” foi galardoado Rodri Míguez, de Redondela e Bueu, como Mellor Canle. Así, quedaron finalistas Rogelio Santos Queiruga, de Porto do Son; @ant0ntisim0, de Burela, e @carlotaghatos, de Melide.
Mellor Pódcast
Procedente de Meis e Vigo, o programa Fóra de Mapa obtén o Premio ao Mellor Pódcast por “usar as súas voces para crear un conxunto de pezas sonoras en forma de xanela coa que achegármonos a culturas, minorías e linguas, cunha edición coidada e profesional”. Este concorría na mesma sección que os proxectos composteláns A ferida aberta no 36 e Prendidísima, así como Diversos Podcast, de Ribeira.
Calidade Lingüística
A selección da compostelá Patri Otero pola súa Calidade Lingüística fundaméntase por “utilizar e fomentar o bo uso da lingua galega, así como a súa normalización dun xeito exemplar”. Neste eido tamén destacou outro proxecto de proximidade, @daviidraamos, orixinario de Cariño, xunto a @diegoauxx, de Vigo, e LongaLingua, de Santiago de Compostela.
Revelación
A canle ferrolá O Búnker Debuxos, de Abel Alves, destacou entre os finalistas do Premio Revelación pola capacidade de “sorprender e abraiar a través da animación orixinal e artesanal, dándolle unha nova vida e unha volta a ‘memes’ de noso”. Polo tanto, o proxecto local superou a @langrans, orixinario de Ourense; Mareando o Xogo, de Malpica de Bergantiños, e @miradenovo, de Bueu.
Rede
O gran logro do gañador na categoría do Premio Rede, ChutenMeme, tamén de Santiago de Compostela, é a creación de “novos lazos virtuais” botando man do humor, así como o seu importante papel no crecemento da comunidade dixital galega. Os finalistas deste galardón son Descifrando a Historia, da Cañiza, Galiactiva e Noticias Dispersas, ambos de Ourense.
Premio do Público
Unha votación popular elixiu, neste caso sen intervención do xurado, a candidatura presentada por Xurxo Varela, de Culleredo, o denominado “Cada historia, unha vida. O 25N no CEIP de Tarrío”, un documento audiovisual que foi elaborado polo alumnado do centro para conmemorar o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Case acadan este recoñecemento o videoclip da cantiga infantil “Caldo de repolo”, de Pakolas, natural de Oleiros, ou o audiovisual titulado “Ficacoabola nuns cuartos de final de Conference League. O noso blog máis especial con Miki Villar!”, de Fica coa Bola, que son de Pontevedra e Compostela. Así mesmo, o outro finalista foi “Os Bolechas van a servicios sociais”, do gañador ao Premio Rede nesta novena edición, a canle ChutenMeme.
Para optar ao premio desta última categoría, as persoas afeccionadas ás que xa captou a súa atención o proxecto Youtubeiras+ propuxeron un total de 49 vídeos e emitiron 2.326 votos.
Por suposto, entre as candidaturas atopábanse tanto a peza gañadora como as tres finalistas, que inclúen algunhas propostas cun alcance considerable, como no caso do vídeo de Pakolas, que está preto de chegar ás 3.000 visualizacións, ou o de Fica coa Bola, unha canle de YouTube sobre temática futbolística, en galego e con case o mesmo número de seguidores.