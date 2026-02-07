Mi cuenta

La película sobre las primeras pinturas rupestres de Galicia, en pase único con su director en el Duplex Cinema

"O camiño de Cova Eirós" se proyectará este domingo por la tarde, pero antes habrá una propuesta infantil gratuita, "Los misteriosos cuentos del manzano"

Redacción
07/02/2026 11:49
“O Camiño de Cova Eirós” trasladará al espectador a Triacastela
“O Camiño de Cova Eirós” trasladará al espectador a Triacastela
Cedida
La cartelera del Duplex Cinema alcanzará este domingo 8 uno de sus días destacados, no solo por la oferta de una nueva película infantil gratuita, con la colaboración del Concello de Ferrol, sino también por la visita del creador de un pase único con presentación y coloquio, el de “O Camiño de Cova Eirós”. El encuentro, que empezará a las 17.45 horas, será con el director y productor, Xosé González Varela.

Este documental retrata el hallazgo de un grupo de arqueólogos, en 2012, en el interior de la Cova Eirós, en los Ancares lucenses, que constituirían las primeras pinturas rupestres encontradas en Galicia.

Desde 2008, y hasta día de hoy, el equipo capitaneado por Arturo de Lombera y Xosé P. Rodríguez dieron cuenta de que la cueva habría sido ocupada, como mínimo, por dos especies de homínidos: los extintos neardentales y los sapiens. Toda una serie de descubrimientos llevados a cabo a lo largo de siete años, que detallan en esta obra.

Por otro lado, la película gratuíta del programa Petís Duplex, que un domingo más empezará a las 12.00 horas, corresponde al título “Los misteriosos cuentos del manzano”, una historia conmovedora que incluye importantes lecciones y que se cuenta a través de la animación y la técnica stop-motion.

