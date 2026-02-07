La artista Bea García recibe el Premio La Room, que cumple su quinta edición

Bea García cantando en las calles de Ferrol Jorge Meis

La artista premiada en esta quinta edición del Premio La Room, Bea García, no será la única protagonista del acto de entrega del galardón, que se convertirá en toda una fiesta con la participación de Carlos Mosquera “Mos”, Desiré Pillado, Miguel Ladrón de Guevara, Pablo Fabrís DJ, Daniel Dry DJ y actores de la Escola de Teatro de Narón, entre otros amigos de la sala. El evento se celebrará esta misma noche, sábado 7, a las 22.30 horas, con entrada a cinco euros.

En las anteriores convocatorias, por orden, el reconocimiento recayó en Álvaro Lamas, que estrenó un premio que después recibirían Xoán Rubia, Rafa Pereira y la asociación cultural Centolos FeneRock, creadores del festival homónimo. Este año se entregará el galardón, autoría del ferrolano Miguel Couce, a la polifacética Bea García.

Natural de Cedeira y de Ferrol por adopción, empezó su formación en canto y música en la Coral Eixil y en la escuela municipal de la villa.

“Luar” se llamó el primer grupo musical en el que dio sus primeros pasos como voz solista y también el popular programa de la Televisión de Galicia que sirvió de plataforma a su talento, con la participación en el concurso “Recantos”. Tras diez meses de competición, Bea García resultó ganadora de la edición de 2024.

No obstante, su trayectoria es prácticamente inabarcable, dada la gran cantidad de proyectos en los que ha estado involucrada, incluso fuera del ámbito musical, desde que se formó en técnicas de comunicación, interpretación y danza con grandes maestros como Jerry Van As o Esperanza Galán. Esta pasión la desarrolló al volver a Galicia en su primer espectáculo “Tribute to Cabaret”, al que se sucederían otros papeles como el que tuvo en el musical “Opera Rock Vox”.