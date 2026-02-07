Guillermo Llorca: “Sobre as decisións dos Borbóns hai moita bibliografía, pero sobre a xente do común, pouca”
O coordinador da serie sobre memoria histórica dos barrios e parroquias de Ferrol anuncia o remate dun proxecto editorial único en Galicia. Este luns preséntase a última entrega, sobre Doniños
Dezanove artigos compoñen o décimo e derradeiro volume da serie sobre a memoria histórica dos barrios e parroquias da cidade naval que botou a andar hai máis dunha década, en 2015, cunha homenaxe a Ferrol Vello e remata agora, unha década despois, con Doniños. O luns 9, ás 19.00 horas, preséntase na sala Curuxeiras da Autoridade Portuaria.
É unha decisión definitiva?
Si, son case 4.000 páxinas e era unha zona que nos quedaba por cubrir. A idea inicial era non facer un traballo, colectivo e interdisciplinar, centrado unicamente no barrio da Magdalena, porque ás veces parece que Ferrol é o barrio da Magdalena e nace no século XVIII. Polo tanto, queriamos facer un tratamento o máis amplo posible de todos os barrios históricos, pero dende o primeiro momento tivemos claro non esquecer a periferia urbana e, de feito, hai varios volumes dedicados ao Ferrol de fóra de portas e tamén á zona rural. Doniños é o último.
Cada barrio e parroquia ten unha identidade propia, pero no caso de Doniños está máis marcada?
Todas a teñen, si, aínda que non seguramente tan forte como A Magdalena ou Ferrol Vello, pero todas posúen unha singularidade, elementos identificativos. Por exemplo, en Doniños, a batalla de Brión e o desembarco inglés, que é un episodio que transcende Ferrol, pero tamén Galicia e España, pois foi un acontecemento moi relevante; ou o castro de Lobadiz. Ten ademais outros aspectos que poderiamos considerar case exclusivos, como o surf, que nace aquí, ou o porto exterior e tamén a comunidade terapéutica do Confurco, que, por certo, nunca se abordara nun traballo con certa perspectiva histórica.
Este foi un episodio conflitivo que dividiu a parroquia... Está xa superado?
Por desgraza non. Eu vivin o conflito en primeira persoa, pois vivo alí, e case semanalmente recibiamos insultos por parte de persoas que participaban nas manifestacións en contra que pasaban por riba da nosa casa; pincharon rodas, raxaban invernadoiros... Despois de tantos anos, case corenta, aínda están as feridas latentes. Algunhas persoas desculpáronse co paso dos anos, pero outras non, e iso explica que esa división na parroquia perdure: a proba é que hai dúas asociacións de veciños, familias irreconciliables... Eu considerei que este tema si debería formar parte da historia de Doniños porque tamén transcendeu os límites da propia parroquia.
Hoxe, afortunadamente, segue funcionando. Sabía que era un asunto delicado, pero necesario. En cada volume tratamos o máximo número de temas: non se pode facer unha historia total e haberá puristas e exquisitos, algúns dos que nunca fan nada pero critican moito, que digan que falta isto ou o outro, pero o obxectivo é tratar con amplitude o campo de investigación, non só con temas tradicionais, senón coas historias da xente do común abordadas por autores e autoras de diferentes espectros ideolóxicos. Insisto en que esta serie é un caso único en Galicia: ser capaces de manter, grazas –e quero recalcalo– á editorial Embora, unha serie tan longa e con tantas colaboracións. É algo que non se dá na historiografía galega.
Incide moito na historia da vida cotiá, un aspecto que ten tratado en moitas ocasións, tamén no suplemento Nordesía deste xornal. Por que é tan importante?
Porque é un traballo máis necesario. Sobre as decisións dos Borbóns que converteron Ferrol na capital departamental, levantar o Arsenal, etc hai unha ampla bibliografía, pero sobre a xente do común, os esquecidos da historia, hai pouco. Está moi ben a arquitectura dos Arsenais, pero tamén a dos hórreos e os portalóns da parroquia de Esmelle e das fontes e lavadoiros que para a xente de aquí tivo unha importancia especial.
Coa serie, primeiro compartindo responsabilidade con Juan Burgoa e desde hai un tempo en solitario, creouse tamén unha comunidade de colaboradores, máis de 200...
A idea que perseguimos sempre foi a tolerancia, a amplitude, a diversidade. Non se trata de incluír só a quen pense dunha determinada maneira, senón ás persoas que saiban sobre un determinado tema. Ademais, quero destacar a importancia dos ilustradores: na capa de cada libro vai un ilustrador diferente, neste caso Eduardo Baamonde.
Remata aquí a serie. Non sei se lle dá pena ou se aínda é cedo para ter ese sentimento...
Todo ten un límite. Creo que dez anos coordinando, revisando e colaborando tamén é un traballo intenso. Podería continuar por algunha outra vía, pero creo que no futuro tirarei por outras cousas.