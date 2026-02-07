Estudiantes “olímpicos” de Ferrolterra destacan en Informática y Biología

Olimpiada de Informácica en su fase autonómica Cedida

Las materias educativas de Biología e Informática celebraron este viernes y sábado sus Olimpíadas autonómicas y en ellas participaba alumnado de centros educativos de la zona, que obtuvieron muy buenos resultados.

Un total de 47 centros de toda Galicia tomaron parte el viernes en la XXI Olimpíada de Bioloxía en la Universidad de Santiago de Compostela. De entre los participantes había estudiantes del IES Canido y Concepción Arenal –Ferrol– y Terra de Trasancos –Narón–, como representantes de la comarca. La competición contó con una prueba teórica y varias prácticas de laboratorio, con contenidos de Biología de ESO y de primero y segundo de Bachillerato.

Los tres primeros clasificados representarán a la comunidad gallega en la fase nacional y los tres siguientes sustituirán a estos en caso de renuncia. En este último grupo se encuentra, como primer sustituto el alumno del IES de Canido, Aday Neiza, que quedó cuarto de los más de 500 participantes (Sergio Rodríguez Rodríguez, del IES Pedras Rubias; Le Zhou, del IES Xulián Magariños, y Cecilia Fernández Suárez, del Obradoiro International School fueron los tres primeros).

Este sábado fue el turno de la Olimpíada Informática Galega, celebrada en A Coruña, en la que tomaron parte una treintena de estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

En este caso, el alumno de tercero de ESO del CPR Ayala, de Narón, Jaime Daniel Moar Fernández, se alzó con el premio de 150 euros por ser, junto a Andrés Covelo Franco, del Peleteiro, el mejor participante del nivel.

Los dos primeros clasificados –David Lago de Redondela y Nicolás Freiría de O Porriño–, ambos de Bachillerato, representarán a Galicia en la fase nacional de Valladolid.