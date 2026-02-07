El PSOE de Ferrol abre un ciclo de debate sobre la protección de las alamedas históricas

Alameda del Carbón con depósitos de las obras de la muralla Emilio Cortizas

El PSOE de Ferrol organiza un nuevo encuentro dentro de su ciclo de debates para reflexionar sobre el modelo de ciudad y los grandes proyectos urbanísticos que marcarán su futuro. La cita será el próximo martes 10, a las 19.30 horas, en el Ateneo Ferrolán, y está abierto al público en general.

En esta ocasión se abordará el tema: “Abrir Ferrol ao mar afecta ás alamedas históricas.. Ten o proxecto a calidade que a situación require?”.

Para dar el pistoletazo de salida al debate sobre el tema se contará con la participación de la maestra y bióloga María José Leira, que es, además, autora del libro “As Alamedas Ilustradas de Ferrol. Xerme dos corredores verdes urbanos e urbano-industriais”, una obra de referencia sobre el valor histórico, ambiental y patrimonial de estos espacios verdes de la ciudad.

Durante el encuentro se analizará el impacto que el proyecto “Abrir Ferrol ao mar” puede tener sobre las alamedas históricas, así como la necesidad de que las actuaciones urbanísticas cuenten con la calidad técnica y el respeto al patrimonio que una ciudad como esta requiere.

Alameda del Carbón

La obra que se está ejecutando actualmente en la calle Irmandiños está empleando, como ha sucedido en otras ocasiones, la Alameda del Carbón como depósito del material y las piedras que se están retirando en el derribo de la muralla y fue también en su momento utilizado como aparcamiento, cuando se llevaron a cabo las obras de saneamiento, hace ya una década.

Desde el PSOE de Ferrol se subraya la importancia de promover debates rigurosos y fundamentados, que permitan evaluar con criterios técnicos e históricos las intervenciones previstas en el ámbito litoral y urbano de la ciudad.