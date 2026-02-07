El Marcide amplía una sala polivalente que permitirá incrementar las prueba endoscópicas

Nueva sala para el servicio de Digestivo Cedida

El Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol incrementará la atención al número de personas que precisan de pruebas endoscópicas, gracias a la incorporación de una quinta sala de técnicas en el Hospital Arquitecto Marcide.

La activación de este nuevo espacio polivalente de endoscopias permite “ampliar os espazos actuais e incrementar o número de procedementos alcanzando as 200 técnicas semanais, o que optimiza o tempo de atención”, tal y como destaca la responsable del Servicio, Ana Echarri Piúdo.

Servirá para la realización de técnicas endoscópicas (gastroscopia y colonoscopia) de pacientes que procedan principalmente de consultas ambulatorias generales, del propio Servicio y de otras especialidades, además de las que se deriven desde los centros de salud.

Este aspecto es una novedad en la coordinación del trabajo de este servicio a favor del paciente, explica esta profesional. De hecho, contará con un protocolo que implica una mayor colaboración y acercamiento a las pruebas entre el ámbito hospitalario y del centro de salud.

Tecnología

Con la apertura, hace algo más de un año, de la cuarta sala ya se procedió a la incorporación de alta tecnología para una mejor organización de la actividad y para optimizar las patologías biliares y tumorales en el ámbito digestivo.

De este modo, se incrementó el empleo de técnicas endoscópicas, ecográficas y ecoendoscópicas en el Servicio de Digestivo del Complejo, tanto en número como en dificultad. Junto con esto, la cifra de ecografías intestinales también ascendió al integrarlas en el seguimiento del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, en la Unidad de Atención Integral con la que cuenta este Servicio para el abordaje de esta patología.

Espacios disponibles

Con la puesta en marcha de la nueva quinta sala, junto a la de endoscopias del Hospital Naval se completan los seis espacios disponibles para la realización de exploraciones ecográficas y endoscópicas en el manejo de patologías del tracto digestivo y hepato-biliar, y tanto con fin diagnóstico como terapéutico.

En este sentido, Ana Echarri explica que “a solicitude de probas endoscópicas téñense incrementado ata nun 30% nos últimos anos coa aparición de novas técnicas e de maior complexidade”.

El Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario del área Sanitaria de Ferrol realiza más de 9.000 técnicas endoscópicas al año. Del total de estas, unas 5.500 son colonoscopias, unas 3.000 gastroscopias, unas 500 ecoendoscopias, y 200 CPRE (Colangiopancreatografía endoscópica) para abordar posibles patologías de la vía biliar y pancreática.