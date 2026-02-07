Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El Marcide amplía una sala polivalente que permitirá incrementar las prueba endoscópicas

Dispone desde hace un año también de alta tecnología para optimizar las patologías en el ámbito digestivo

Redacción
07/02/2026 19:42
Nueva sala para el servicio de Digestivo
Nueva sala para el servicio de Digestivo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol incrementará la atención al número de personas que precisan de pruebas endoscópicas, gracias a la incorporación de una quinta sala de técnicas en el Hospital Arquitecto Marcide.

La activación de este nuevo espacio polivalente de endoscopias permite “ampliar os espazos actuais e incrementar o número de procedementos alcanzando as 200 técnicas semanais, o que optimiza o tempo de atención”, tal y como destaca la responsable del Servicio, Ana Echarri Piúdo.

Servirá para la realización de técnicas endoscópicas (gastroscopia y colonoscopia) de pacientes que procedan principalmente de consultas ambulatorias generales, del propio Servicio y de otras especialidades, además de las que se deriven desde los centros de salud.

Este aspecto es una novedad en la coordinación del trabajo de este servicio a favor del paciente, explica esta profesional. De hecho, contará con un protocolo que implica una mayor colaboración y acercamiento a las pruebas entre el ámbito hospitalario y del centro de salud.

Tecnología

Con la apertura, hace algo más de un año, de la cuarta sala ya se procedió a la incorporación de alta tecnología para una mejor organización de la actividad y para optimizar las patologías biliares y tumorales en el ámbito digestivo.

De este modo, se incrementó el empleo de técnicas endoscópicas, ecográficas y ecoendoscópicas en el Servicio de Digestivo del Complejo, tanto en número como en dificultad. Junto con esto, la cifra de ecografías intestinales también ascendió al integrarlas en el seguimiento del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, en la Unidad de Atención Integral con la que cuenta este Servicio para el abordaje de esta patología. 

Espacios disponibles

Con la puesta en marcha de la nueva quinta sala,  junto a la de endoscopias del Hospital Naval se completan los seis espacios disponibles para la realización de exploraciones ecográficas y endoscópicas en el manejo de patologías del tracto digestivo y hepato-biliar, y tanto con fin diagnóstico como terapéutico.

En este sentido, Ana Echarri explica que “a solicitude de probas endoscópicas téñense incrementado ata nun 30% nos últimos anos coa aparición de novas técnicas e de maior complexidade”.

El Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario del área Sanitaria de Ferrol realiza más de 9.000 técnicas endoscópicas al año. Del total de estas, unas 5.500 son colonoscopias, unas 3.000 gastroscopias, unas 500 ecoendoscopias, y 200 CPRE (Colangiopancreatografía endoscópica) para abordar posibles patologías de la vía biliar y pancreática.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Sotolova cuajó un gran partido ante el Gernika

Un gran Baxi Ferrol suma su décima victoria
Iago Couce
Dacosta, en el suelo, pierde un choque con Balboa

Un punto que le sabe a poco al Racing de Ferrol (1-1)
Juan Quijano
El Valdetires no pudo viajar en el horario que tenía previsto

Una avería en el tren obliga a aplazar el duelo del Valdetires Ferrol
Redacción
El servicio tendrá una vigencia de 10 años

Cedeira adjudica por más de 8 millones de euros el servicio de recogida de basura
Redacción