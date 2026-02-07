El Concello de Ferrol activa la petición de citas administrativas en Estadística y Registro

El concejal probando el nuevo dispensador de tíckets en el Registro Cedida

Avanzar en una administración moderna y en la que los trámites puedan ejecutarse sin necesidad de desplazarse hasta el Palacio Municipal es uno de los objetivos que persigue el ejecutivo local y en el que ha dado un paso más.

De este modo, “cumprindo o compromiso do Goberno local de ofrecer ao ciudadán unha administración moderna, áxil e funcional”, el concejal de Participación Ciudadana, Javier Díaz Mosquera, anunció un nuevo servicio, ya implantado en otras administraciones, que facilitará a la ciudadanía la realización de trámites administrativos y que se espera que contribuya a una mejor organización del trabajo municipal en las áreas de Estadística y Registro.

Así, “a través da web a persoa poderá solicitar día e hora para realizar o trámite administrativo que precise nestes dous departamentos”, adelantó, evitando esperas y mejorando la atención ciudadana.

El nuevo servicio estará disponible las 24 horas de los 365 días del año en la página web del Concello de Ferrol, en el apartado de destacados, a través del siguiente enlace: https://evo.sucitaprevia.es/citaprevia/concelloferrol.

El usuario podrá hacer la selección del día y de la hora disponibles en tiempo real, cubriendo los datos que precisa. Automáticamente recibirá un correo electrónico o SMS con la confirmación de la cita. Además, se ofrece la posibilidad de cancelarla o modificarla sin necesidad de desplazarse, lo que permitirá reducir las ausencias y optimizar los turnos.

Cuando se produzca el aviso de confirmación se facilitará un código que deberá introducirse en la máquina instalada en la planta baja, para obtener el tícket correspondiente, tanto para Estadística como Registro, según el trámite solicitado.

Este espacio cuenta con una pantalla en la que irá saliendo el turno y el número del mostrador donde debe acudir el usuario. “A atención será por orden de cita, non de chegada”, puntualizó, Díaz Mosquera, del mismo modo que ocurre por ejemplo con las citas médicas.

El nuevo sistema será compatible con la presencia en el Palacio Municipal para realizar las gestiones sin cita previa.

Así lo aseguró el responsable de las políticas de participación ciudadana, que indicó que “as persoas que o desexen poderán retirar directamente un tícket da máquina instalada nesta zona e serán atendidas”.

Con esta medida el ejecutivo local avanza en la digitalización de un proceso tradicionalmente presencial, mejorando la planificación de los recursos humanos y facilitando la gestión de trámites a los vecinos. “É un compromiso coa innovación e unha aposta por unha tramitación áxil, ordenada e cómoda”, indicó Díaz Mosquera.