Unha mañá para aprender a recoñecer plantas e música vocal para pasar a tarde en Canido

O centro cívico do barrio acolle dúas actividades este mesmo sábado 

Redacción
06/02/2026 13:00
Un obradoiro realizado anteriormente no centro cívico de Canido
Un obradoiro realizado anteriormente no centro cívico de Canido
Daniel Alexandre
A axenda do sábado 7 no centro cívico de Canido comeza cun taller de recoñecemento de plantas silvestres, de 10.00 a 14.00 horas, no que as persoas participantes sairán a identificar e colleitar especies que despois se aproveitarán para unha serie de receitas (socias 10 euros, o resto 20, e reserva de prazas no 659 264 199).

Pola tarde, ás 19.00 horas, as mesmas instalacións acollerán as actuacións dos grupos de música vocal El Acorde Secreto e Antiqvorum, co apoio da Deputación. Además, el centor cívico luce la exposición textil de la firma "55 Escalones".

