Diario de Ferrol

Ferrol

Una persona se precipita de un piso en plena calle Magdalena

Fuentes del caso indican que  podría haberse tratado de un suicidio

Redacción
06/02/2026 15:50
Un momento de la intervención
Daniel Alexandre
En torno a las 14.00 horas de este viernes, agentes de la Policía Local y del 061 se trasladaron hasta la intersección de la calle Magdalena y la calle Lugo con motivo del fallecimiento de una persona que, presuntamente, podría haberse precipitado desde un edificio, quedando su cuerpo tendido en la vía. 

El despliegue policial llamó la atención de los transeúntes, muchos de ellos familias con niños que salían de los colegios de la zona. Por tal circunstancia, fue necesario cortar la vía para poder llevar a cabo el protocolo establecido para estos casos, y redirigir la peatonalización. 

