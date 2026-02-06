Una fiesta Disney, además del tradicional entierro, despide el Entroido ferrolano 2026

El pasado 2025 también se celebraron fiestas infantiles además de las citas habituales Daniel Alexandre

Prácticamente en el plazo de una semana el Concello de Ferrol ya estará inmerso en el programa de este Entroido 2026, una festividad que incluye, como no, el popular desfile y festival de comparsas, además de continuar apostando por propuestas complementarias como las fiestas infantiles. La celebración se estrenará en el municipio el domingo 15 y no terminará hasta el 20 de este mes, con el tradicional Enterro da Sardiña.

La agenda se inaugurará con una fiesta infantil de temática pirata, que tendrá lugar entre las 17.00 y las 20.00 horas, en la plaza de Armas, donde se invitará a los más pequeños a disfrutar con un baile de disfraces y con diferentes talleres para caracterizarse como auténticos corsarios, con gorros, parches y colgantes marinos, además del arte de la globoflexia.

El siguiente encuentro, el lunes 16, resalta en el calendario por constituir el día grande del Entroido, ya que a partir de las 18.00 empezarán a recorrer la ciudad las distintas comparsas, grupos, parejas o concursantes a título individual que participen en el pasacalles. El recorrido partirá de la plaza de España hasta llegar a Armas, donde se desarrollará el festival, con su comienzo previsto para las 19.30 horas de la tarde.

Traca final

El viernes 20, último día, la actividad se trasladará al barrio de Ultramar. Los primeros protagonistas volverán a ser los niños y niñas, a quien se dirige la fiesta de temática Disney que tendrá lugar entre las 17.00 y las 19.30 horas. De la misma manera que en la anterior, habrá animación musical, además de dulces, pintacaras y personajes de la mundialmente conocida compañía.

A las 20.15 empezará a circular el desfile, al que seguirá el festival de comparsas, hasta las 23.00, que se enterrará la Sardiña para despedir el Entroido un año más, hasta 2027.