Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Educación Infantil

Más de 350 familias reciben toda la información para matricular a sus niñas y niños en Infantil

Con motivo de la apertura del plazo, la concejalía de Educación facilita la lista de centros disponibles, entre otras cuestiones

Redacción
06/02/2026 16:20
Instalaciones exteriores del CEIP A Laxe-Valón
Instalaciones exteriores del CEIP A Laxe-Valón
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

De cara a la matriculación en la etapa de Educación Infantil, la concejalía acaba de enviar un total de 357 cartas a las familias con niños y niñas de tres años o que los cumplen este 2026. Entre otras cuestiones como las actividades extraescolares que se ofrecen gratuitamente en los CEIPs de Ferrol, se facilita a estos hogares la lista de centros públicos a los que podrían optar.

La campaña informativa se realiza “con motivo da apertura do 1 ao 20 de marzo do período de matriculación para o próximo curso para os nenos nacidos no ano 2023”, señala la concejala de Educación, Patricia Cons, en referencia a la etapa académica de 2026/27.

Los 10 CEIPs de la ciudad se complementan con los 11 centros concertados, tal y como se concretan desde el Concello en las cartas, así como la zona de influencia de cada uno. Los públicos (Esteiro, Cruceiro de Canido, Isaac Peral, Ángela Ruiz Robles, San Xoán de Filgueira, Ponzos, Ledicia, Pazos-Mestre García Niebla, A Laxe-Valón y Almirante Juan de Lángara) ofrecen actividades extraescolares de financiación municipal, sin coste alguno para las familias. Asimismo, se facilitan los horarios de los comedores, que facilitan tanto desayunos como comidas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Claire Melia, que sigue arrastrando molestias en su tobillo, volverá a ser un factor decisivo

El Baxi Ferrol pone a prueba su mejoría
Iago Couce
David Novoa, en acción durante el encuentro de semifinales ante Croacia

Novoa y una oportunidad para entrar en la historia nacional
Iago Couce
O Esteo recibe a un equipo que necesita ganar para salir del descenso

O Esteo pontés afronta un nuevo reto liguero
Redacción
El Valdetires recibe a un rival enchufado

Desplazamiento largo y complicado para un Valdetires Ferrol con mucha ilusión
Redacción