Más de 350 familias reciben toda la información para matricular a sus niñas y niños en Infantil

Instalaciones exteriores del CEIP A Laxe-Valón Emilio Cortizas

De cara a la matriculación en la etapa de Educación Infantil, la concejalía acaba de enviar un total de 357 cartas a las familias con niños y niñas de tres años o que los cumplen este 2026. Entre otras cuestiones como las actividades extraescolares que se ofrecen gratuitamente en los CEIPs de Ferrol, se facilita a estos hogares la lista de centros públicos a los que podrían optar.

La campaña informativa se realiza “con motivo da apertura do 1 ao 20 de marzo do período de matriculación para o próximo curso para os nenos nacidos no ano 2023”, señala la concejala de Educación, Patricia Cons, en referencia a la etapa académica de 2026/27.

Los 10 CEIPs de la ciudad se complementan con los 11 centros concertados, tal y como se concretan desde el Concello en las cartas, así como la zona de influencia de cada uno. Los públicos (Esteiro, Cruceiro de Canido, Isaac Peral, Ángela Ruiz Robles, San Xoán de Filgueira, Ponzos, Ledicia, Pazos-Mestre García Niebla, A Laxe-Valón y Almirante Juan de Lángara) ofrecen actividades extraescolares de financiación municipal, sin coste alguno para las familias. Asimismo, se facilitan los horarios de los comedores, que facilitan tanto desayunos como comidas.