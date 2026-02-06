Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Manuel Bermúdez nuevo director de Negocio de Submarinos en Navantia

Vinculado al trabajo en la factoria fenesa con los programas de Australia

Redacción
06/02/2026 22:17
Manuel Bermúdez de Castro, nuevo director de Negocio de Submarinas de Navantia
Manuel Bermúdez de Castro, nuevo director de Negocio de Submarinas de Navantia
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Navantia ha nombrado nuevo director de Negocio de Submarinos a Manuel Bermúdez de Castro Muñoz. Desde esta responsabilidad, liderará el negocio y la gestión del astillero de Cartagena y se enfocará en maximizar la eficiencia de los procesos productivos del astillero y su preparación para nuevos programas.

El de submarinos S80, una capacidad clave para el Ministerio de Defensa y un desafío tecnológico sin igual para la industria de defensa española, ha entrado en una nueva fase una vez entregado y operativo el S81 “Isaac Peral”, el primero de la clase, que ya ha cumplido con éxito sus primeras misiones con la Armada.

La prioridad del programa es ahora la entrega del S82, así como la construcción y las pruebas de los dos restantes submarinos de la serie, incluyendo la integración del sistema de propulsión anaeróbica (AIP).

Currículo

Manuel Bermúdez de Castro Muñoz nació en A Coruña, en 1972, y cuenta con una amplia trayectoria como ingeniero naval con particular experiencia en producción y pruebas.

Desde su incorporación a Navantia en el año 2003, ha ejercido responsabilidades en diversos programas para la Armada y otras Marinas, en concreto en los programas F100, F310, y los de origen australiano ALHD y AAOR, en el que fue director; así como para Navantia Seanergies.

Su antecesor, Agustín Álvarez Blanco, pasará a asesor técnico del director de Operaciones y Negocios.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El diputado del BNG, Mon Ferández

El PP rechaza la propuesta del BNG de gestión de la residencia de Cariño
Redacción
Visita al tramo en el que está previsto actuar

La Diputación encarga un proyecto para mejorar un tramo de la DP-5405 en Valdoviño
Redacción
Celebración en Cedeira de los 50 años de España en Libertad

“As Alumnas” clausura en Cedeira los actos de “50 años de Libertad”
Redacción
El ideal gallego

Todo listo en Monfero para rendir tributo al grelo
Redacción