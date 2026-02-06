Manuel Bermúdez nuevo director de Negocio de Submarinos en Navantia

Manuel Bermúdez de Castro, nuevo director de Negocio de Submarinas de Navantia Cedida

Navantia ha nombrado nuevo director de Negocio de Submarinos a Manuel Bermúdez de Castro Muñoz. Desde esta responsabilidad, liderará el negocio y la gestión del astillero de Cartagena y se enfocará en maximizar la eficiencia de los procesos productivos del astillero y su preparación para nuevos programas.

El de submarinos S80, una capacidad clave para el Ministerio de Defensa y un desafío tecnológico sin igual para la industria de defensa española, ha entrado en una nueva fase una vez entregado y operativo el S81 “Isaac Peral”, el primero de la clase, que ya ha cumplido con éxito sus primeras misiones con la Armada.

La prioridad del programa es ahora la entrega del S82, así como la construcción y las pruebas de los dos restantes submarinos de la serie, incluyendo la integración del sistema de propulsión anaeróbica (AIP).

Currículo

Manuel Bermúdez de Castro Muñoz nació en A Coruña, en 1972, y cuenta con una amplia trayectoria como ingeniero naval con particular experiencia en producción y pruebas.

Desde su incorporación a Navantia en el año 2003, ha ejercido responsabilidades en diversos programas para la Armada y otras Marinas, en concreto en los programas F100, F310, y los de origen australiano ALHD y AAOR, en el que fue director; así como para Navantia Seanergies.

Su antecesor, Agustín Álvarez Blanco, pasará a asesor técnico del director de Operaciones y Negocios.