Los resultados de la excavación del castro de Esmelle ya se exhiben en el Torrente Ballester

Inauguración de "Orixes IV" de la cátedra de Arqueloxía e Educación Patrimonial Emilio Cortizas

El Centro Torrente Ballester acogió este mismo viernes la inauguración de una nueva exposición, “Orixes IV. Urbanismo Castrexo”, que da a conocer los principales resultados de la última campaña de excavación arqueológica en Tralocastro, Esmelle, y permanecerá en las instalaciones culturales hasta el 26 de abril.

Este nuevo capítulo de la labor divulgativa que realiza la cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial, promovida por la UDC y el Concello de Ferrol, dirigida por el profesor de Historia Antiga en la Facultade de Humanidades e Documentación, Juan Luis Montero Fenollós, incluye 10 paneles explicativos, un audiovisual y una vitrina con distintos materiales encontrados en el lugar.

Al acto de apertura asistió la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, que puso el foco en la “estratexia do Goberno galego de recuperar e protexer estes valiosos bens do noso patrimonio a través das escavacións arqueolóxicas tamén ten moita transcendencia o labor de divulgación”.

Asimismo, además de la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, también participó el alcalde, que hizo un reconocimiento a “todos os que están a desempeñar un papel activo nestas escavacións e á veciñanza da parroquia polo labor de conservación”.