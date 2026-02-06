Las Cofradías pueden solicitar ayudas para modernizar sus equipamientos

Martina Aneiros visita las obras realizadas en la cofradía de pescadores Daniel Alexandre

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó ayer la Cofradía de Pescadores de Ferrol, acompañada del presidente del pósito, Gustavo Chacartegui, para conocer de primera mano la inversión realizada por esta Cofradía en la mejora de sus infraestructuras, con cargo a las ayudas de la Consellería do Mar para este fin, de la pasada convocatoria.

Tal como pudo comprobar la delegada, la ayuda se destinó a la adquisición de un puesto de pesaje y una fábrica de hielo, así como a la realización de diversas obras en la lonja como el cambio de puertas de acceso, el termo o actuaciones en los vestuarios. Estas actuaciones fueron acometidas con una aportación de más de 304.000 euros.

Las obras ejecutadas supusieron la modernización y mejora de los equipos y de las infraestructuras y, en este sentido, la responsable autonómica puso en valor el impacto positivo que estas acciones tienen y animó a los agentes beneficiarios a concurrir a la nueva convocatoria que está abierta hasta el próximo 2 de marzo, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura –Fempa–. Además, Aneiros recordó durante la visita, en la que estuvo acompañada de miembros de la directiva del pósito ferrolano, que la convocatoria está destinada a cofradías de pescadores, agrupaciones del sector pesquero, organizaciones de productores, cooperativas, asociaciones profesionales de personas pescadoras, mariscadoras y rederas, y cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros a repartir entre las anualidades 2026 y 2027 para la modernización de equipaciones e infraestructuras de los puertos pesqueros, lugares de desembarque, lonjas y fondeaderos.

Asimismo destacó que el objetivo con el que trabaja la Xunta es el de “fomentar un sistema portuario pesqueiro máis eficiente, tecnoloxicamente avanzado, enerxeticamente sostible, seguro e resiliente fronte ao cambio climático así como integrador desde o punto de vista social”.

En este sentido, los proyectos subvencionados estarán dirigidos a la transición renovable, protección del medio ambiente y reducción de la huella de carbono; a la mejora de la seguridad y de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras; y a garantizar la calidad y control de la trazabilidad de los productos del mar.