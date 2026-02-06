La sede ferrolana de la Cámara completa su fase de renovación

La nueva sede ferrolana de la Cámara de Comercio de A Coruña, situada en el número 158 de la calle María, se encuentra cerca de celebrar medio año de actividad. El edificio, propiedad del ente homónimo de Ferrol hasta su disolución –técnicamente en 2013 con la celebración de su último pleno, si bien en 2014 se celebraron unas elecciones en las que no se presentaron candidatos–, fue recuperado por el ente cameral herculino el pasado ejercicio, facilitando el acceso a sus servicios por parte de las empresas y emprendedores de Ferrolterra, que cifra en unas 10.500 en el conjunto de las tres comarcas.

Ese proceso de renovación tras cerca de una década de abandono concluyó hoy viernes de forma oficial con la inauguración de su ascensor interior, una obra que a simple vista podría parecer menor pero que supone el último paso de cara a mejorar su accesibilidad. Así, aprovechando este pequeño hito, las instalaciones ferrolanas acogieron su primera visita institucional, de la mano del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que estuvo acompañado del alcalde, José Manuel Rey, y el director general del organismo provincial, Manuel Galdo.

El encuentro con González Vázquez, como destacó el regidor, era especialmente relevante para la sede ferrolana, pues desde noviembre de 2025 acoge en sus instalaciones el Polo de Emprendemento de la ciudad, que abandonó su anterior emplazamiento, en el CIS de A Cabana, también para hacer más sencillo su uso al tejido empresarial ferrolano. Así, el conselleiro calificó de “paradigmática” esta aceleradora de empresas, dado que “é a única que temos nunha cidade”, señalando que las otras 15 impulsadas por la Xunta desde 2022 están “espalladas polo territorio”.

Impulso al emprendimiento

“Ademáis, creo que contribuiu o seu establecemento a recuperación dun edificio moi importante”, afirmó, recordando que su traslado se hizo efectivo gracias a un convenio con la Cámara de Comercio de A Coruña. En este sentido, José González destacó el buen funcionamiento de las instalaciones desde que iniciaron su actividad en septiembre, insistiendo en que el objetivo de la administración autonómica con este acuerdo es que “todo aquel que queira emprender no territorio galego” pueda valerse de las mismas.

A este respecto, el responsable de Emprego subrayó que, desde la inauguración del Polo ferrolano en 2022, se atendieron más de 900 proyectos y se contribuyó a la creación de 135 sociedades empresariales, por lo que, teniendo en cuenta los datos ofrecidos justo antes del cambio de sede, se puede concluir que en los últimos seis meses se impulsaron sobre una treintena de iniciativas y se asistió en la fundación de una veintena de compañías. Otro aspecto genuino de estas instalaciones destacado por el representante autonómico es que en las mismas se buscaban potenciar “un emprendemento que nós denominamos ‘ligado ao territorio’, máis tradicional”, incidiendo en que, si bien atendían a empresas emergentes de nuevas tecnologías, su principal foco son aquellas “que prestan servizos ou dan bens que a xente necesita para vivir” en el área, principalmente en el sector de los servicios.

Más que un edificio

Por su parte, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, quiso agradecer al conselleiro no solo su visita a este nuevo activo de la ciudad, sino también “a súa aposta conxunta coa Cámara” para recuperar estos servicios en el municipio. De este modo, el regidor ferrolano ligó la actividad del Polo de Emprendemento a la recuperación económica registrada en la comarca desde hace tiempo, afirmando que “os datos de afiliación despois de moitos anos volven superar as 20.000 persoas” y que el desempleo había descendido en más de 400 profesionales a lo largo del último ejercicio.

Foto de familia con el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración en la sede ferrolana Daniel Alexandre

“Creo que estamos nese camiño no que temos que seguir traballando todos unidos”, aseveró Rey Varela, destacando la labor de la Xunta en materia de empleo y de emprendimiento y del sector empresarial a la hora de crear puestos de trabajo. “Isto é moito máis que un edificio, que un servizo concreto. É o exemplo de que se traballamos xuntos imos poder seguir avanzando nesta cidade”, sentenció el alcalde.

Manuel Galdo, por otro lado, definió el acuerdo que ha permitido restaurar el edificio y trasladar el Polo como un modelo “de colaboración público-privada”. En este sentido, el director general de la Cámara de Comercio de A Coruña incidió en que el retorno de la actividad al inmueble era en sí “algo simbólico e importante” para la recuperación económica del término municipal. “Nós decimos sempre que vivimos con moita humildade, pero con motia ambición, intentando axudar, ser facilitadores para que as empresas de Ferrolterra poidan desenvolver mellor a súa actividade”, afirmó, insistiendo en que el objetivo último de todas las partes implicadas es lograr “o maior benestar para a xente”.

Actividades

En cuanto a las propuestas del ente cameral desde la reactivación de las instalaciones, su máximo responsable detalló que recientemente habían concluido unas jornadas formativas sobre conceptos financieros básicos para “principiantes” –concretamente, finalizaron el pasado día 29– y que también celebrarán próximamente un nueva feria de empleo para mayores de 45 años –a anterior tuvo lugar en el auditorio el 26 de junio–. Otra actividad que avanzó el secretario general del ente provincial será una conferencia, enfocada al tejido empresarial de la comarca, sobre la Inteligencia Artificial aplicada a la exportación.

Por otra parte, cabe recordar que, desde la Cámara de Comercio de A Coruña se anunció a finales del pasado mes de enero que se estaba organizando un encuentro de profesionales relativo al Sistema Local de Emprendimiento, con el objetivo de que tomen parte “los principales agentes del ecosistema” comarcal de cara a fomentar “la colaboración, el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades”. Ninguna de estas actividades, no obstante, cuenta con una fecha anunciada, pero se espera que tengan lugar a lo largo del primer trimestre del presente ejercicio 2026.