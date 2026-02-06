Mi cuenta

Diario de Ferrol

Sucesos

La Policía Nacional logra desarticular 18 puntos negros de venta de droga en 2025 en la zona

Fruto de esas operaciones, de las que hace balance en 061, se ha detenido a una treintena de personas

Montse Fernández
Montse Fernández
06/02/2026 17:35
Algunas de las sustancias incautadas durante las intervenciones policiales
Algunas de las sustancias, dinero y material incautado durante las intervenciones policiales
PN
La Policía Nacional ha realizado durante el pasado año numerosas operaciones dirigidas a desarticular puntos negros de venta y consumo de sustancias estupefacientes.

Estas actuaciones, fruto de una intensa labor de investigación y coordinación entre distintas unidades de Policía nacional, han culminado con la incautación de diversas cantidades de droga y la detención de las personas implicadas, como destacan desde el 061.

Así, en el caso concreto de Ferrol, informan que en desde enero a diciembre de 2025 se han localizado y eliminado 18 puntos negros, que han supuesto la detención de 27 personas.

En cuanto a las sustancias aprehendidas, la Policía Nacional también incautó en esta zona más de dos kilogramos de cocaína, hachís y marihuana, así como diferentes cantidades de drogas sintéticas.

Por otra parte, en el balance de intervenciones realizadas el pasado año también se informa de la incautación de dos pistolas y seis vehículos, utilizados todos ellos para realizar la venta de sustancias.

El informe policial resume también acciones en A Coruña, desarticulando 13 puntos negros; en Compostela, donde se desarticularon 4 de estos puntos; Ribeira, uno; Lugo, 20; Monforte, 4; viveiro, otros dos puntos; Ourense 14; Ponteveda, 12; Vigo, 28 puntos negros desarticulados; Vilargacía de Arousa, 2 localizaciones y María, siete más.

En total más de 130 puntos negros repartidos por toda la comunidad gallega

