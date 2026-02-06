La Policía Nacional logra desarticular 18 puntos negros de venta de droga en 2025 en la zona

Algunas de las sustancias, dinero y material incautado durante las intervenciones policiales PN

La Policía Nacional ha realizado durante el pasado año numerosas operaciones dirigidas a desarticular puntos negros de venta y consumo de sustancias estupefacientes.

Estas actuaciones, fruto de una intensa labor de investigación y coordinación entre distintas unidades de Policía nacional, han culminado con la incautación de diversas cantidades de droga y la detención de las personas implicadas, como destacan desde el 061.

Así, en el caso concreto de Ferrol, informan que en desde enero a diciembre de 2025 se han localizado y eliminado 18 puntos negros, que han supuesto la detención de 27 personas.

En cuanto a las sustancias aprehendidas, la Policía Nacional también incautó en esta zona más de dos kilogramos de cocaína, hachís y marihuana, así como diferentes cantidades de drogas sintéticas.

Por otra parte, en el balance de intervenciones realizadas el pasado año también se informa de la incautación de dos pistolas y seis vehículos, utilizados todos ellos para realizar la venta de sustancias.

El informe policial resume también acciones en A Coruña, desarticulando 13 puntos negros; en Compostela, donde se desarticularon 4 de estos puntos; Ribeira, uno; Lugo, 20; Monforte, 4; viveiro, otros dos puntos; Ourense 14; Ponteveda, 12; Vigo, 28 puntos negros desarticulados; Vilargacía de Arousa, 2 localizaciones y María, siete más.

En total más de 130 puntos negros repartidos por toda la comunidad gallega