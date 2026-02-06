Mi cuenta

Sanidad

Finaliza la última ola de gripe al tiempo que también se reducen los casos del virus sincitial

Caen también las consultas, ingresos y dispensación de antigripales 

Montse Fernández
Montse Fernández
06/02/2026 17:46
Profesionales del Área Sanitaria de Ferrol poniéndose la vacuna
Profesionales del Área Sanitaria de Ferrol en un proceso de vacunación
ASF
La Consellería de Sanidade acaba de anunciar el fin de la ola de gripe en Galicia, después de que se mantuviera durante dos semanas consecutivas un nivel basal de intensidad. De este modo, la Dirección Xeral de Saúde Pública señala que la tasa de consultas disminuyó en toda Galicia un 32% con respecto a la semana previa y la tasa se sitúa en 16,8 casos por cada 100.000 habitantes y en todos los grupos de edad. 

Por áreas sanitarias la tasa también cayó en todas ellas y los ingresos por gripe afectaron a 65 personas de todo el territorio gallego, lo que supone un 34% menos que la semana anterior.

Asimismo, la red de farmacias centinela han confirmado que la dispensación de antigripales también ha caído un 20,2%.

Campaña sincigal

También maneja buenos datos el mismo departamento sanitario con respecto al virus sincitial, cuya afectación comienza también a disminuir con una positividad situada en el 9,5%. Asimismo, en la última semana se han producido 33 ingresos en toda Galicia por esta cuestión. Por su parte, la cobertura de vacunas en bebés nacidos desde septiembre es del 93,8%. 

En otro orden de asuntos, durante todo el mes será posible seguir recibiendo la vacuna a través del ensayo Sincigal, al que se invita a la población mayor de edad a vacunarse y para así poder comprobar la eficacia de esta vacuna en la población adulta, una vez se conocen sus buenos resultados en bebés.

