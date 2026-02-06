Mi cuenta

Poesía

Fina Roca presenta con Siro López o poemario “Lóstregos de orballo” no Ateneo Ferrolán

A membro fundadora do Seminario de Estudos Terra de Viveiro estará acompañada do humorista gráfico

Redacción
06/02/2026 11:33
Fina Roca gañou o primeiro premio da Agrupación Cultural Sementeira (1975) cando presidía o xurado Manuel María
Fina Roca gañou o primeiro premio da Agrupación Cultural Sementeira (1975) cando presidía o xurado Manuel María
A licenciada en Filosofía e Letras pola Universidade de Santiago Compostela e membro fundadora do Seminario de Estudos Terra de Viveiro, Fina Roca Díaz, visitará este mesmo venres 6, ás 19.00 horas, o Ateneo Ferrolán para dar a coñecer a súa última obra.

Trátase do seu poemario “Lóstregos de orballo”, e para presentalo a autora estará acompañada no encontro do humorista gráfico ferrolán  Siro López Lorenzo.

