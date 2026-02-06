Emociones a flor de piel en Afundación de Ferrol

Uno de los talleres celebrado en la sede ferrolana de Afundación Afundación

El programa “Afondando nas emocións” inicia nueva etapa en el Espazo+60 de Ferrol, con propuestas hasta el próximo 30 de marzo.

La iniciativa está dirigida a personas que han participado en el programa de iniciación en este ámbito "Conociendo las emociones" y surge de su deseo de seguir avanzando en el proceso de mejora de sus competencias emocionales y de adquisición de herramientas que promuevan su bienestar mental. Esta nueva propuesta, que ha sido codiseñada con las facilitadoras del programa, se estructura en 8 sesiones y sus contenidos tienen un carácter flexible, de modo que pueden variar en función de los intereses del grupo. Además de ser un recordatorio sobre lo que se ha tratado en el primer programa, se abordan emociones y sentimientos más complejos como la culpa, la ansiedad, la soledad, el miedo, la autoestima o la comunicación, entre otras. Las personas participantes eligen dónde poner el foco y qué priorizar, tomando como base situaciones concretas del día a día para trabajar sobre ellas.

_La actividad, indican desde Afundación implica numerosos compromisos para los más mayores. Subrayan además que las habilidades y competencias emocionales adquieren un papel fundamental en el proceso de envejecimiento en el que los desafíos físicos, emocionales y sociales suelen intensificarse, por ejemplo, con la aparición de enfermedades, la pérdida de seres queridos o los cambios de entorno. Así lo corroboran los resultados de los distintos programas de bienestar emocional desarrollados por Afundación y Matia Instituto: “Profundizando en las emociones”; “Conociendo las emociones”; “El camino del duelo”, y los eventos comunitarios que se organizan en torno a estos contenidos en los Espazos +60 y en la red de entidades colaboradoras que se han sumado a este proyecto en el último año.

Con respecto a la primera de las propuestas, se centra en los resultados de la investigación realizada por Afundación y el referido instituto, entidad de referencia en España en la materia, con las personas participantes en “Coñecendo as emocións”, que ha sido codiseñado con ciudadanos mayores, testeado, validado e implementado en cinco ediciones sucesivas en las que han participado ya 1.200 personas.

Los resultados obtenidos en cada una de las acciones propuestas evidencian la mejora del bienestar y la adquisición de competencias emocionales de las personas participantes. Además de esto, los usuarios relatan que han mejorado en sus relaciones con ellos mismos y con los demás, gracias a la asunción y desarrollo de habilidades y competencias como la escucha activa, la comunicación asertiva o aprender a poner límites.

“Os distintos programas de benestar emocional permiten aos participantes fortalecer os seus recursos persoais e compartir experiencias que lles axudan a afrontar as situacións cotiás, entender as súas reaccións e tomar alternativas para regularse e coidar os vínculos afectivos, así o destacan tras finalizar as sesións”, afirma Sabela Couceiro, coordinadora del área de Maiores.