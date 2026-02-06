Mi cuenta

Universidad

El Campus Industrial de Ferrol se sitúa a la cabeza de los tres especializados de Galicia

La ciudad acogió una reunión para aprovechar valores propios de estas áreas “discriminadas positivamente”

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
06/02/2026 21:20
O secretario xeral de Universidades José Alberto Díaz visita o Campus industrial de Ferrol
O secretario xeral de Universidades José Alberto Díaz visita o Campus industrial de Ferrol
Daniel Alexandre
Los tres campus de especialización del SUG se reunieron este mismo viernes en la Vicerreitoría de Ferrol, presididos por el Secretario Xeral de Universidades, José Alberto Díez, que concluyó que el de la ciudad naval “é o que máis vai avanzando, máis rápido e mellor, de todos os campus periféricos que temos no sistema”.

Instaurado con el objetivo de establecer “unha discriminación positiva” que fomentase las potencialidades propias frente a las instituciones centrales, el programa de especialización que la Xunta puso en marcha en 2013, constituye una “experiencia única en España”, tal y como recordó Díez. Así, el encuentro se celebró con el objetivo de mantener “sinerxías cos outros dous campus que están na mesma situación”, hallar posibles mejoras y “producir efectos multiplicadores” a través de la búsqueda de nexos de unión.

Desde entonces existen tres campus acreditados y ya consolidados (Industrial de Ferrol, Terra de Lugo y Auga de Ourense), por lo que “competimos noutra división e os obxectivos son máis complexos, pero hai que subir ese chanzo”, apunta el Secretario Xeral, concretando la inversión total de la Xunta por “máis de 35.000.000 de euros” desde que inició el programa.

“O Campus de Ferrol é o que leva unha cantidade maior, xa superou os 14 millóns de euros, é dicir, aproximadamente o 40%” del total, calcula Díez. Por otro lado hizo hincapié en la urgencia de crear “unha bolsa de investigadores predoctorais e postdoctorais”, de manera que se potencie este ámbito incorporando nuevas líneas alrededor de los sectores principales.

