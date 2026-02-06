Mi cuenta

Diario de Ferrol

CIFP Ferrolterra Xornadas Ensino Empresa
Formación Profesional

Completadas con gran éxito las Xornadas Ensino Empresa del CIFP Ferrolterra

Durante toda la semana, el alumnado pudo acercarse a cuestiones con las que se topará al salir al mercado laboral, fomentando al mismo tiempo el talento emprendedor

Redacción
06/02/2026 15:30

El CIFP Ferrolterra celebró esta misma mañana, viernes 6, el último día de las Xornadas Ensino Empresa que organiza con el apoyo de la Xunta y el Fondo Social Europeo, así como de cerca de 40 empresas y entidades colaboradoras.

La iniciativa cumplía este mismo 2026 su 20 edición, una convocatoria que resolvió con gran éxito, tal y como comentaron entre el equipo docente del centro en relación a años anteriores, gracias al compromiso del alumnado a lo largo de toda la semana.

