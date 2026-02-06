Completadas con gran éxito las Xornadas Ensino Empresa del CIFP Ferrolterra

El CIFP Ferrolterra celebró esta misma mañana, viernes 6, el último día de las Xornadas Ensino Empresa que organiza con el apoyo de la Xunta y el Fondo Social Europeo, así como de cerca de 40 empresas y entidades colaboradoras.

La iniciativa cumplía este mismo 2026 su 20 edición, una convocatoria que resolvió con gran éxito, tal y como comentaron entre el equipo docente del centro en relación a años anteriores, gracias al compromiso del alumnado a lo largo de toda la semana.