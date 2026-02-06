Avanzan las obras tras el derribo de los primeros 100 metros de la muralla del Arsenal de Ferrol

Los trabajos continuarán ahora en el segmento próximo al teatro Jofre Emilio Cortizas

Las fuertes lluvias registradas durante los últimos dos meses no han afectado significativamente el desarrollo del proyecto de transformación urbana “Abrir Ferrol ao Mar”, que avanza según el cronograma fijado por el gobierno local. En los últimos días, tal y como detalló el Concello, se completó el derribo de los primeros 100 metros de muralla del Arsenal en el entorno de la calle Irmandiños.

Así, tras alcanzarse la puerta de Enfermería, los operarios de la empresa responsable de esta primera fase del proyecto, Copasa, han retornado al extremo más cercano a la plaza de Galicia para continuar los trabajos en dirección a la garita. En este sentido, la albardilla anexa a este elemento singular todavía no se ha retirado, por lo que se estima que, al menos en este momento de la actuación, se mantendrá como punto de referencia o límite para los responsables de la misma.

En cuanto a los trabajos ya acometidos, se puede observar que se ha realizado un derribo escalonado, lo que parece responder a los requerimientos de conservación patrimonial del muro defensivo. De este modo, el paredón se mantiene con una altura escasamente inferior a un metro en el segmento que abarca desde la separación del mercado municipal y la pescadería de Ucha hasta la puerta de Enfermería. Entre este primero y la concatedral de San Xiao, no obstante, la altura se incrementa hasta los dos metros y en el punto más cercano al Jofre se mantiene en poco menos de tres.

Por otra parte, a lo largo de buena parte de la muralla se ha retirado la capa de aglomerado, excavándose una suerte de zanja de un metro de profundidad por dos de ancho, posiblemente de cara, ya durante la etapa de urbanización del entorno, a desarrollar las zonas verdes o la instalación de servicios. Queda por saber, asimismo, cómo y cuándo se acometerán las obras en la puerta del Dique y la plaza de Galicia, en el sentido de si el conjunto de intervenciones se hará en paralelo a la urbanización de Irmandiños, reduciendo así la afectación al tráfico rodado, o si por el contrario se esperará a que esté concluida.

Esta primera fase, cabe recordar, tendrá una duración estimada de 18 meses y sí coincidirá en el tiempo con la segunda –cuya ejecución aún se está licitando–, que abarcará el tramo comprendido entre la avenida de Esteiro y la Antigua Puerta del Astillero. Los trabajos, valorados en más de cinco millones de euros para esta etapa inicial, arrancaron de forma oficial el pasado mes de diciembre, sin embargo no fue hasta enero, tras el parón de las vacaciones navideñas, que la adjudicataria de las labores retomó la actividad y “pisó el acelerador”, completando los primeros 20 metros en poco más de una semana.