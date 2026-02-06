Avanza el proyecto del pulmón verde de San Pablo-Catabois, pese a la lluvia

Un momento del encuentro entre el alcalde y el edil de Obras y responsables de la AVV San Pablo-Catabois Daniel Alexandre

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, junto con el concejal de Servizos e Obras, José Tomé, se reunieron en la mañana de este viernes con miembros de la directiva de la AVV San Pablo-Catabois, al frente de la cual se encuentra Francisco Moreno.

En el transcurso del encuentro el regidor afirmó que “escoitar ás entidades veciñais é moi importante para adoptar decisións”. Asimismo, subrayó el hecho de que “estamos nun momento clave para reenfocar os temas do día a día, e quédanos un ano moi intenso por diante”.

Rey Varela lamentó también que las condiciones meteorológicas adversas que están aconteciendo afectan directamente tanto a los trabajos diarios como a la ejecución de las obras.

Trabajos parados

El regidor le trasladó a los miembros de la directiva de la AVV San Pablo que el proyecto del conocido como pulmón verde, situado en dos parcelas del antiguo polígono de tiro de Catabois, se encuentra actualmente en ejecución, “aínda que os traballos permanecen temporalmente paralizados debido as adversas condicións do tempo”.

La actuación en cuestión cuenta con una inversión de 462.561 euros y un plazo de ejecución de seis meses, período que el Consistorio confía en que se cumpla, estando listo durante el verano.

El alcalde recordó que se trata del “maior proxecto de transformación urbana desenvolvido ata o de agora no bario de San Pablo”. Unos trabajos que se llevan a cabo en dos parcelas, que pasaron a titularidad municipal este mandato, de 13.387 metros cuadrados. De estos, 11.158 se destinarán a zona verde y el resto darán cabida a un parque canino, un proyecto complementario que está ejecutando la Xunta de Galicia.

Una vez la obra finalice, los barrios de San Pablo, Cabatois y Santa Mariña compartirán esta nueva área pensada para el disfrute de las familias.

Durante el encuentro con la AVV San Pablo-Catabois, Rey Varela repasó también las actuaciones llevadas a cabo en la zona dentro del plan de barrios, con más de 30.000 m2 segados, el sembrado de nuevas variedades de plantas y la poda de ejemplares. Además, la empresa de limpieza viaria desbrozó más de 12.000 metros en todo el barrio. También se limpiaron contenedores, así como la fuente y lavadero de Candocia.