Asotrame "ficha" a la futbolista Virginia Torrecilla, para visibilizar la importancia de la donación de médula

Virginia Torrecilla, protagoniza la campaña "Dona médula, dona vida" de Asotrame

Con motivo del Día mundial contra el cáncer, Asotrame ha vuelto a recurrir al mundo del deporte para trasladar, a través de las redes sociales, su mensaje en favor de la donación de médula ósea. En esta ocasión, entre las personas aliadas figura nada menos que la ex capitana de la Selección Absoluta Femenina de Fútbol y expaciente oncológica, Virginia Torrecilla.

La jugadora mallorquina, que militó, entre otros, en el FC Barcelona, el Montpellier, el Atlético de Madrid o el Villarreal, y participó con la selección en varias Eurocopas y Mundiales, es recordada por su talento en el campo y también por haber tenido que afrontar en plena carrera profesional un tumor cerebral diagnosticado durante la pandemia.

Dejada atrás la enfermedad, Torrecilla, autora de la autobiografía “Nadie se arrepiente de ser valiente”, es una de las voces y caras del deporte que protagoniza la iniciativa “Dona médula, dona vida” de Asotrame tras aceptar la invitación realizada a través de la Real Federación Galega de Fútbol.

No es la única futbolista que hace suyo este mensaje de Asotrame en las redes sociales. De hecho, dos de los integrantes de la plantilla del Racing de Ferrol –el defensa Álvaro Mardones y el guardameta César Fernández– fueron el día 4 encargados de dar el pistoletazo de salida a la campaña, invitando a la ciudadanía de entre 18 y 40 años, que goza de buena salud, a dar el paso de registrarse como donantes de médula ósea. Una invitación que reforzó Moncho Fernández, actual entrenador del Básquet Girona.

Asimismo, como broche de oro a la campaña, el equipo racinguista saldrá al campo de A Malata este sábado, en el partido frente al CD Lugo, portando una pancarta con el lema #donaméduladonavida.