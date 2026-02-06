Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanidad 

Asotrame "ficha" a la futbolista Virginia Torrecilla, para visibilizar la importancia de la donación de médula

La joven deportista, jugadora entre otros del Atlético de Madrid, FC Barcelona o Villareal, fue diagnosticada de un tumor cerebral durante la pandemia

Montse Fernández
Montse Fernández
06/02/2026 17:28
Virginia Torrecilla, protagoniza la campaña "Dona médula, dona vida" de Asotrame
Virginia Torrecilla, protagoniza la campaña "Dona médula, dona vida" de Asotrame
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Con motivo del Día mundial contra el cáncer, Asotrame ha vuelto a recurrir al mundo del deporte para trasladar, a través de las redes sociales, su mensaje en favor de la donación de médula ósea. En esta ocasión, entre las personas aliadas figura nada menos que la ex capitana de la Selección Absoluta Femenina de Fútbol y expaciente oncológica, Virginia Torrecilla. 

La jugadora mallorquina, que militó, entre otros, en el FC Barcelona, el Montpellier, el Atlético de Madrid o el Villarreal, y participó con la selección en varias Eurocopas y Mundiales, es recordada por su talento en el campo y también por haber tenido que afrontar en plena carrera profesional un tumor cerebral diagnosticado durante la pandemia.

Dejada atrás la enfermedad, Torrecilla, autora de la autobiografía “Nadie se arrepiente de ser valiente”, es una de las voces y caras del deporte que protagoniza la iniciativa “Dona médula, dona vida” de Asotrame tras aceptar la invitación realizada a través de la Real Federación Galega de Fútbol.

No es la única futbolista que hace suyo este mensaje de Asotrame en las redes sociales. De hecho, dos de los integrantes de la plantilla del Racing de Ferrol –el defensa Álvaro Mardones y el guardameta César Fernández– fueron el día 4 encargados de dar el pistoletazo de salida a la campaña, invitando a la ciudadanía de entre 18 y 40 años, que goza de buena salud, a dar el paso de registrarse como donantes de médula ósea. Una invitación que reforzó Moncho Fernández, actual entrenador del Básquet Girona.

Asimismo, como broche de oro a la campaña, el equipo racinguista saldrá al campo de A Malata este sábado, en el partido frente al CD Lugo, portando una pancarta con el lema #donaméduladonavida.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Claire Melia, que sigue arrastrando molestias en su tobillo, volverá a ser un factor decisivo

El Baxi Ferrol pone a prueba su mejoría
Iago Couce
David Novoa, en acción durante el encuentro de semifinales ante Croacia

Novoa y una oportunidad para entrar en la historia nacional
Iago Couce
O Esteo recibe a un equipo que necesita ganar para salir del descenso

O Esteo pontés afronta un nuevo reto liguero
Redacción
El Valdetires recibe a un rival enchufado

Desplazamiento largo y complicado para un Valdetires Ferrol con mucha ilusión
Redacción