Música
A Pedreira e Mauricio Caruso tocan no centro social Artábria con billeteira inversa
Estes músicos celebrarán este domingo en Ferrol o seu aniversario xuntos
O son da guitarra de Mauricio Caruso, que adoita acompañar dende hai anos a voz da Pedreira, conforman unha combinación galegobrasileira ideal para celebrar, este domingo 8, o seu aniversario no centro social Artábria.
Este encontro constituirá unha auténtica festa musical que se desenvolverá en horario de sesión vermú, ás 13.00 horas. O concerto ofrécese con entrada libre, até completar o aforo, e billeteira inversa.