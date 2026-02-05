Ya está en la Casa de Galicia en Madrid la exposición de Segura Torrella que se lució en Ferrol
La muestra que acogió el Torrente Ballester hasta el pasado mes de enero pasa a exhibirse en febrero en la capital estatal, esta vez con el comisariado de la hija del pintor
La exposición “Nada é fráxil...”, una antología del pintor ferrolano Ricardo Segura Torrella que atrajo a una gran cantidad de público al Centro Torrente Ballester hasta el pasado mes de enero, ya está en Madrid. Este miércoles 4 se celebró la inauguración en la Casa de Galicia con la participación del alcalde, José Manuel Rey Varela.
“Hoxe abrimos en Madrid as portas dunha exposición que non é só un espazo de encontro coa pintura, senón tamén un acto de xustiza coa memoria dun dos grandes artistas que deu a nosa cidade, Ferrol”, declaró el regidor durante el acto de apertura. Si la anterior selección estuvo comisariada por el que fue alumno de Segura Torrella, el artista y profesor Suso Basterrechea, en esta ocasión es la propia hija del pintor la responsable de la organización, Helena Segura-Torrella.
La sala Álvaro Cunqueiro del centro gallego acoge una muestra que “pretende ser moito máis que un recordo: é un diálogo aberto co legado de Segura Torrella e coa súa forma de entender a pintura e a vida”, destacó Rey Varela
Con unas cifras récord de visitantes en Ferrol, esta segunda versión pone a prueba ahora al público en la capital estatal, donde permanecerá a disposición hasta el día 27.