Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ayudas de la Xunta al comercio para mayores de 65 años
Ferrol

Ventajas en establecimientos para personas mayores de 65 años

Las ayudas de Política Social permiten descuentos en locales adheridos

Redacción
05/02/2026 11:17

La delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, junto a la edila Rosa Martínez, visitó el pasado miércoles el comercio “Con B de Bea”, uno de los establecimientos adheridos al Carné +65. 

Aneiros animó a los mayores a disfrutar de las ventajas de este programa de la Consellería de Política Social e Igualdade en diversos servicios como salud, ocio o bienestar, con descuentos en los locales adheridos, que pueden consultarse en https://politicasocial.xunta.gal.

Te puede interesar

Xuntas Medramos Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol informa del inicio de otra edición de los talleres "Xuntas Medramos"
redacción ferrol
Pleno concello de Narón

Narón denuncia que la Xunta “segue sen cubrir” los costes del SAF
Redacción
La acción dio comienzo este miércoles y se prolongará hasta el próximo 18 de marzo

Usuarios del Hospital de Día de Psiquiatría se forman en competencias digitales
redacción ferrol
El ideal gallego

Minuto de silencio en el Concello de Narón para condenar la última víctima de violencia machista en Galicia
Redacción