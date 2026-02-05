Ventajas en establecimientos para personas mayores de 65 años

La delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, junto a la edila Rosa Martínez, visitó el pasado miércoles el comercio “Con B de Bea”, uno de los establecimientos adheridos al Carné +65.

Aneiros animó a los mayores a disfrutar de las ventajas de este programa de la Consellería de Política Social e Igualdade en diversos servicios como salud, ocio o bienestar, con descuentos en los locales adheridos, que pueden consultarse en https://politicasocial.xunta.gal.