Usuarios del Hospital de Día de Psiquiatría se forman en competencias digitales

La acción dio comienzo este miércoles y se prolongará hasta el próximo 18 de marzo Cedida

La unidad de Terapia Ocupacional del Hospital de Día del Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) sigue realizando nuevas propuestas para la inclusión y ocupación de sus integrantes. En esta ocasión, y en el marco del proyecto “Conecta Inclusión Dixital”, financiado por la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Política Social e Igualdade, se ha propuesto el itinerario “Competencias dixitais para a autonomía”.

En total serán siete sesiones, de una duración de 90 minutos cada una, en las que se acercarán a diversos aspectos relacionados con la temática. La primera propuesta se celebró en las últimas horas y la siguiente cita se ha fijado para el próximo 18 de marzo.

En este dispositivo asistencial se tratarán cuestiones básicas, desde las características generales de un smartphone, a otras relacionadas con el ocio digital, pasando por la ciberseguridad.

Como indica la terapeuta ocupacional, Nuria García Gonzalo, se trata de “sentirnos persoas actualizadas e incluídas no entorno dixital no que estamos. Tan importante é a participación, que a idea de suxerir este proxecto xurdiu do propio grupo”, indican desde el espacio. Una vez más, el objetivo es la implicación en los actos de la vida común y cotidiana de las personas que participan en su proceso de recuperación en el Hospital de Día.

Vida diaria

Indican desde Terapia Ocupacional que, de partida, se les ofreció una serie de temas y, desde el Hospital de Día, escogieron aquellos que les resultaron más útiles para momentos cotidianos como la introducción a los teléfonos móviles inteligentes y las aplicaciones en la vida diaria, búsquedas y empleo de herramientas. Otra de las sesiones se dedicará al aprendizaje y la educación, con aplicaciones y juegos para la estimulación, entrenamiento del cerebro, los idiomas o la lectura. La tercera y cuarta de las propuestas se centrarán en la búsqueda de trabajo, con canales sobre ello y de preparación de entrevistas, entre otras cuestiones.

Asimismo, la quinta sesión tendrá como protagonistas a las gestiones electrónicas clave, como la relación con la administración pública, Chave 365, por ejemplo, o la tramitación de citas con organismos oficiales.

En la sexta clase tratarán cuestiones relacionadas con la ciberseguridad, con las buenas prácticas en este ámbito, el empleo de contraseñas, o ejercicios para detectar posibles fraudes. La salud, el bienestar y el ocio digitales son las cuestiones que se trabajarán en la séptima y última sesión, con el uso de la inteligencia artificial para las tareas del día a día, o la incorporación de hábitos saludables.

A lo largo del taller, indican desde Terapia Ocupacional del CHUF, y en cada sesión del mismo, la metodología que se empleará será interactiva, y las personas participantes pueden compartir sus experiencias, así como hacer preguntas para resolver sus dudas con respeto a sus dispositivos móviles, uso y seguridad. En definitiva, “promover o empoderamento cidadá desde a perspectiva da inclusión e a transformación social”, subrayan la organización del programa formativo.