Último día de Ensino Empresa en el CIFP Ferrolterra con un cambio en el programa

CIFP Ferroltera xornadas ensino empresa Daniel Alexandre

Las Xornadas Ensino Empresa que organiza el CIFP Ferrolterra con la colaboración de la Xunta de Galicia están a punto de concluir, pero todavía queda la mañana de este viernes 6 para aprovechar las distintas intervenciones del día. Además de las actividades que ya figuraban en el programa, la que estaba previsto que estrenara este mismo jueves, del departamento de Enerxía e Auga, pasará a la última jornada.

Debido a la cancelación de la charla inicial de este jueves, esta se realizará este mismo viernes, a las 10.30, con la intervención de la profesora de la UDC Anuska Mosquera, que desarrollará “Augas residuais, refugallo ou ouro negro”.

Las demás ponencias continuarán como estaba previsto, tal y como confirma el director del CIFP Ferrolterra, Enrique Pazo, que destaca esta XX edición de la iniciativa por la implicación de los alumnos, que en anteriores ediciones ya asistían pero “ahora hacen muchas preguntas, están muy interesados en lo que se van a encontrar en las empresas y se ven muy motivados”.

Así pues, se mantienen los horarios de las tres charlas de los departamentos de Transporte e Mantemento de vehículos (de 9.00 a 14.00), de Instalación e Mantemento (de 9.00 a 12.30 y de 13.00 a 14.00), así como de Fabricación Mecánica (de 10.45 a 13.30 horas).