Su discapacidad auditiva le impide a un ferrolano acceder a las oposiciones a Correos, en donde lleva trabajando 22 años

Jorge Meizoso junto a personal de la AXF y José Ángel Ventureira secretario de UGT AXF

Jorge Meizoso, vecino de Ferrol y persona sorda, denuncia las barreras de comunicación que le “impiden acceder en igualdade de condicións” a la formación para la oposición de Correos, a pesar de llevar más de dos décadas trabajando en el sector.

Meizoso acumula 22 años de experiencia como empleado de Correos, cubriendo diferentes vacantes. Pero, en todo este tiempo, asegura, cuando intenta acceder a un puesto fijo a través del proceso de oposición, “atópase con barreiras que lle impiden competir en igualdade de condicións”, añaden desde la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF).

Así las cosas, desde la entidad denuncian “a falta de accesibilidade na formación preparatoria das oposicións, xa que non se lle facilita intérprete de lingua de signos nas clases preparatorias, o que imposibilita o seu acceso aos contidos formativos en igualdade que o resto de opositores e vulnera así o seu dereito a unha formación accesible en lingua de signos e a un emprego estable”.

Respaldo

Desde la AXF inciden en que “atendemos á demanda de Jorge e acompañámolo nesta reivindicación por un emprego digno e inclusivo”. Además, sostienen que “neste contexto, mantívose unha reunión entre Meizoso, a asociación e o secretario xeral da Unión Comarcal de UGT Ferrol, José Ángel Ventureira, co obxectivo de coordinar a liña de traballo conxunta”.

Durante ese encuentro le trasladaron a Ventureira las necesidades específicas de las personas sordas en el ámbito de la formación y el empleo, “destacando a importancia de que poidan contar con intérpretes de lingua de signos para garantir a accesibilidade nos procesos formativos e selectivos, especialmente nas oposicións á administración e empresas públicas”, afirman.

Entienden que el hecho de que no contar con intérprete de lengua de signos es una forma de discriminación

La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra destaca también que la “falta de incorporación da lingua de signos que proporciona esa accesibilidade segue sendo unha forma de discriminación”, algo que reafirma el compromiso de la entidad “de seguir traballando xunto a sindicatos, institucións e administracións para acadar a igualdade real de oportunidades para as persoas xordas”, aseveran.