Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Su discapacidad auditiva le impide a un ferrolano acceder a las oposiciones a Correos, en donde lleva trabajando 22 años

Desde la AXF denuncian que no contar con intérprete de lengua de signos es una discriminación al no poder hacer las pruebas en igualdad de condiciones

Montse Fernández
Montse Fernández
05/02/2026 13:49
Jorge Meizoso junto a personal de la AXF
Jorge Meizoso junto a personal de la AXF y José Ángel Ventureira secretario de UGT
AXF
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Jorge Meizoso, vecino de Ferrol y persona sorda, denuncia las barreras de comunicación que le “impiden acceder en igualdade de condicións” a la formación para la oposición de Correos, a pesar de llevar más de dos décadas trabajando en el sector.

Meizoso acumula  22 años de experiencia como empleado de Correos, cubriendo diferentes vacantes. Pero, en todo este tiempo, asegura, cuando intenta acceder a un puesto fijo a través del proceso de oposición, “atópase con barreiras que lle impiden competir en igualdade de condicións”, añaden desde la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF).

Así las cosas, desde la entidad denuncian “a falta de accesibilidade na formación preparatoria das oposicións, xa que non se lle facilita intérprete de lingua de signos nas clases preparatorias, o que imposibilita o seu acceso aos contidos formativos en igualdade que o resto de opositores e vulnera así o seu dereito a unha formación accesible en lingua de signos e a un emprego estable”.

Respaldo

Desde la AXF inciden en que “atendemos á demanda de Jorge e acompañámolo nesta reivindicación por un emprego digno e inclusivo”. Además, sostienen que “neste contexto, mantívose unha reunión entre Meizoso, a asociación e o secretario xeral da Unión Comarcal de UGT Ferrol, José Ángel Ventureira, co obxectivo de coordinar a liña de traballo conxunta”.

Durante ese encuentro le trasladaron a Ventureira las necesidades específicas de las personas sordas en el ámbito de la formación y el empleo, “destacando a importancia de que poidan contar con intérpretes de lingua de signos para garantir a accesibilidade nos procesos formativos e selectivos, especialmente nas oposicións á administración e empresas públicas”, afirman.

Entienden que el hecho de que no contar con intérprete de lengua de signos es una forma de discriminación

La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra destaca también que la “falta de incorporación da lingua de signos que proporciona esa accesibilidade segue sendo unha forma de discriminación”, algo que reafirma el compromiso de la entidad “de seguir traballando xunto a sindicatos, institucións e administracións para acadar a igualdade real de oportunidades para as persoas xordas”, aseveran.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Xuntas Medramos Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol informa del inicio de otra edición de los talleres "Xuntas Medramos"
redacción ferrol
Pleno concello de Narón

Narón denuncia que la Xunta “segue sen cubrir” los costes del SAF
Redacción
La acción dio comienzo este miércoles y se prolongará hasta el próximo 18 de marzo

Usuarios del Hospital de Día de Psiquiatría se forman en competencias digitales
redacción ferrol
El ideal gallego

Minuto de silencio en el Concello de Narón para condenar la última víctima de violencia machista en Galicia
Redacción