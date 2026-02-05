Rey Varela celebra el éxito del nuevo curso de atención sociosanitaria

La delegada territorial, el alcalde y el edil de Participación durante la visita al Centro de Emprego Emilio Cortizas

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, celebró hoy la buena acogida que está teniendo la última acción formativa del Concello en el Centro de Emprego de Ferrol, centrada en la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. El regidor, acompañado de la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, visitaron ayer las instalaciones educativas donde se celebra este curso, que comenzó el pasado 19 de enero.

“Temos un claro compromiso coa creación de oportunidades reais para os ferroláns”, afirmó Rey Varela, recordando que la propuesta formativa fue desarrollada teniendo en cuenta las necesidades reales de las empresas, incidiendo en que el nexo entre el aprendizaje y el empleo “é esencial para que os esforzos destes alumnos teñan continuidade”. El curso, con trece estudiantes, incluye teoría y práctica y durará hasta el próximo 25 de junio, permitiendo a los participantes obtener una certificación de profesionalidad de nivel dos, recordó el primer edil.

Por su parte, Martina Aneiros señaló que la propuesta se enmarca en las Accións Formativas para Desempregados (AFD) de la Xunta, una línea de financiación educativa dotada en 2026 con 40 millones de euros.