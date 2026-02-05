Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Rey Varela celebra el éxito del nuevo curso de atención sociosanitaria

El alcalde y la delegada territorial de la Xunta visitaron esta tarde el Centro de Emprego de Ferrol

Redacción
05/02/2026 23:18
La delegada territorial, el alcalde y el edil de Participación durante la visita al Centro de Emprego
La delegada territorial, el alcalde y el edil de Participación durante la visita al Centro de Emprego
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, celebró hoy la buena acogida que está teniendo la última acción formativa del Concello en el Centro de Emprego de Ferrol, centrada en la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. El regidor, acompañado de la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, visitaron ayer las instalaciones educativas donde se celebra este curso, que comenzó el pasado 19 de enero.

“Temos un claro compromiso coa creación de oportunidades reais para os ferroláns”, afirmó Rey Varela, recordando que la propuesta formativa fue desarrollada teniendo en cuenta las necesidades reales de las empresas, incidiendo en que el nexo entre el aprendizaje y el empleo “é esencial para que os esforzos destes alumnos teñan continuidade”. El curso, con trece estudiantes, incluye teoría y práctica y durará hasta el próximo 25 de junio, permitiendo a los participantes obtener una certificación de profesionalidad de nivel dos, recordó el primer edil.

Por su parte, Martina Aneiros señaló que la propuesta se enmarca en las Accións Formativas para Desempregados (AFD) de la Xunta, una línea de financiación educativa dotada en 2026 con 40 millones de euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Temporal Punta Penencia

El “temporal atlántico” será quien prolongue en la costa de Ferrolterra las alertas por vientos y grandes olas
Redacción
A Malata Racing presentación dos nuevos jugadores Azkuna y Tavares

El Racing de Ferrol presenta sus piezas para el cambio
Juan Quijano
Operarios municipales asegurando la estructura del inmueble

Comienzan los trabajos de consolidación en la casa de Carvalho Calero tras la caída del muro
J Guzmán
La gasolinera presenta un gran estado de deterioro tras años de abandono

El proyecto de la gasolinera de As Pías empezará este mismo 2026
J Guzmán