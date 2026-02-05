Los miembros del C.F. Plaza de Armas rinden homenaje a Juan Manuel Serantes, este sábado

Imagen del equipo de la urbe ferrolana Cedida

“Fue un referente para el fútbol aficionado de Ferrolterra por sus cualidades humanas y deportivas, y en especial para el C.F. Plaza de Armas, al que dedicó gran parte de su vida como fundador, jugador y entrenador”, explican los que fueron compañeros de Juan Manuel Serantes Rodríguez, “Juanjo”, fallecido el pasado 4 de enero.

Como homenaje, los que fueron también “su familia” deportiva, quieren rendirle un “sentido y cariñoso recuerdo al que fue nuestro capitán”, un emotivo acto que celebrarán este sábado.

En esta ocasión, los que fueron jugadores del ahora extinto club ferrolano, se reunirán en el Mesón “O Toldo” para conmemorar una figura que “está muy presente en todos nosotros”, como puede demostrar la participación en el encuentro, al que se desplazan ex deportistas de toda Galicia.

En torno a las 14.45 dará comienzo la reunión con un momento reservado para hacer un pequeño presente a la familia del finado. Con esto, no solo homenajean a “Juanjo”, sino que también celebran el “honor” de haber compartido tanto tiempo y campo con él.