Filosofía, IA y Medicina

Las jornadas sobre Filosofía de la Medicina que se celebrarán en el Campus de Ferrol ya tienen programa completo

Es necesario inscribirse antes para asistir a este encuentro de dos días

Redacción
05/02/2026 20:21
Wenceslao J. González, catedrático de la Facultade de Humanidades e Documentación, coordina el evento
Wenceslao J. González, catedrático de la Facultade de Humanidades e Documentación, coordina el evento
Cedida
Las jornadas sobre Filosofía de la Medicina que organiza el Centro de Investigación en Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía –Cifcyt– de la Universidade da Coruña –UDC–, en colaboración con la Sociedad de Lógica, ya tienen ultimados todos los detalles del programa. El catedrático de la Facultade de Humanidades e Documentación, Wenceslao J. González, coordina este evento que se celebrará el 12 y 13 de marzo en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial.

El programa incluye distintas conferencias y una mesa redonda el primer día por la tarde, “Papel de la IA para la investigación médica y la práctica hospitalaria”, en la que participarán cuatro de los seis relatores en total: Ana Lucía Smith Iltis, directora del Centro de Bioética, Salud y Sociedad en el Wake Fores College (Carolina del Norte); Atocha Aliseda, catedrática de la Universidad Nacional Autonóma de México –UNAM– y miembro de la Academia Internacional de Filosofía de las Ciencias –AIPS–; Thomas Schramme, catedrático de Filosofía en la University of Liverpool (Reino Unido), y Jonah N. Schupbach, profesor asociado al Departamento de Filosofía en la University of Utah (EEUU), además de editor del British Journal for Philosophy of Science.

Asimismo, en la primera jornada intervendrá Jonathan Fuller, profesor del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia en la University of Pittsburgh (EEUU) e investigador en Bioética y Derecho de la Salud. Al día siguiente también hablará Aquilino Cayuela, catedrático de la Univesitat Abat Oliba CEU de Barcelona y especialista en Bioética.

Las personas interesadas en acudir a estas citas, que forman parte de las XXI Jornadas de Filosofía y Metodología Actual de la Ciencia, deberán inscribirse enviando sus datos a jornadas.filosofia.ciencia@udc.es o en el 881 013 814, antes de las 14.00 del viernes 27 de este mes.

