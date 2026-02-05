La UDC aprueba incrementar plazas en un título de grado y dos de máster en el Campus de Ferrol

Alumnado en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), donde se imparten los dos máster en cuestión Daniel Alexandre

El Consello de Goberno de la Universidade da Coruña –UDC– aprobó este miércoles la propuesta de límite de plazas de nuevo acceso para el curso 2026/27. Entre las titulaciones que pueden incrementar el número de vacantes se encuentran el grado en Relacións Internacionais y los másteres en Informática Industrial e Robótica y en Tecnoloxía Téxtil e Moda Sustentable, que se imparten en el Campus de Ferrol.

El título de grado en Relacións Internacionais, que se imparte en la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol, incrementa siete plazas, ascendiendo a un total de 30.

En el caso de las especialidades de Informática Industrial e Robótica y de Tecnoloxía Téxtil e Moda Sustentable, que se imparten en la EPEF, se enmarcan en la solicitud de aumentar 32 plazas en total para cuatro títulos de máster.

Una vez reunido el Consello de Goberno de la UDC, falta la aprobación definitiva de la Secretaría Xeral de Universidades, que depende de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP de la Xunta de Galicia.